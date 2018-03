Tottenham Hotspur - Juventus Turin: Fernsehen, TV, Livestream und Liveticker

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Indian Super League Pune -

Eines der spannendsten Rückspiele der Champions-League-Achtelfinals findet zwischen den Tottenham Hotspur und Juventus statt, die sich im Hinspiel mit 2:2 trennten. Alle wichtigen Informationen zu Livestream, Liveticker und die aktuellsten Team-News erfahrt ihr hier.

Durch das 2:2 haben die Tottenham Hotspur eine starke Ausgangslage für das Rückspiel im heimischen Wembley-Stadion.

Außerdem ist das Team von Videobeweis-Gegner Mauricio Pochettino in bestechender Form. In der Premier League sind die Spurs seit dem 16. Dezember ungeschlagen, zuvor kassierte man eine Klatsche gegen Überflieger Manchester City. Seitdem wurden acht der elf absolvierten Spiele gewonnen.

In der Champions League ist Tottenham in dieser Saison noch ungeschlagen, obwohl es im Hinspiel gegen Juventus Turin so aussah, als ob sie eine eindeutige Niederlage einstecken müssten. Gonzalo Higiuain brachte die Alte Dame bereits nach neun Minuten per Doppelpack mit 2:0 in Front.

© getty

Juventus Turin: Kann Gonzalo Higuain spielen?

Hinter dem Einsatz des Goalgetters steht allerdings noch ein großes Fragezeichen: Higuain verletzte sich im Spiel gegen Torino nach einem Zusammenprall mit Torhüter Salvatore Sirigu am Knöchel.

Sowohl im Pokal gegen Atalanta Bergamo (1:0) als auch im Serie-A-Spiel gegen Lazio Rom (1:0) fiel der argentinische Stürmer aus. Juve-Trainer Massimiliano Allegri kann dafür aber wieder auf Paolo Dybala und Blaise Matuidi zurückgreifen.

Wann spielen die Tottenham Hotspur gegen Juventus Turin?

Partie Tottenham Hotspur - Juventus Turin Anstoß Mi., 07.03., 20.45 Uhr Stadion Wembley-Stadion (86.000 Zuschauer) Schiedsrichter Dr. Felix Brych

Champions League: Wo kann ich Tottenham gegen Juventus live verfolgen?

Das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen den Tottenham Hotspur und Juventus Turin wird nicht im Free-TV übertragen. Sky überträgt das Spiel live und in voller Länge. Die Berichterstattung zum Achtelfinale beginnt am Mittwoch um 20.30 Uhr. Über Sky Go oder Sky Ticket könnt ihr das Spiel auch per Livestream verfolgen.

Natürlich gibt es auf SPOX einen Liveticker für das Topspiel.

Tottenham Hotspur: Voraussichtliche Aufstellung

Nach seiner starken Leistung am Wochenende könnte Heung-Min Son Erik Lamela im Startaufgebot ersetzen. Im Sieg gegen Huddersfield Town erzielte der ehemalige Bundesliga-Spieler beide Treffer. Auch der 30-jährige Moussa Demebele kann mit an Bord sein: "Um ehrlich zu sein, fühle ich mich gut. Ich habe viele Spiele gemacht, weswegen ich mich automatisch fitter und stärker fühle." Rechtsverteidiger Serge Aurier ist für das Rückspiel gesperrt.

Position Spieler Torhüter Lloris Abwehr Davies, Vertonghen, Sanchez, Trippier Mittelfeld Dier, Dembele, Son, Alli, Eriksen Sturm Kane

Juventus Turin: Voraussichtliche Aufstellung

Aufgrund seiner Verletzung wird Higuain zuerst auf der Bank Platz nehmen, ihn wird wohl Mario Mandzukic in der Startformation ersetzen. Im Gegensatz zum letzten Sieg in der Liga kehren Mehdi Benatia und Alex Sandro zurück in die erste Elf.