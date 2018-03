Champions League, Achtelfinal-Rückspiel: Alle Infos zur Partie FC Liverpool gegen Porto

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? 1. HNL Rijeka -

Im Achtelfinal-Rückspiel tritt der FC Liverpool zuhause gegen den FC Porto an. Durch den 5:0 Erfolg der Engländer aus dem Hinspiel ist Jürgen Klopp mit seinem Team bereits so gut wie für das Viertelfinale qualifiziert. SPOX liefert euch alle Infos zur Partie, der Übertragung sowie zum Liveticker.

Das Hinspiel dominierte Liverpool nach Belieben. Das Team aus Portugal fand keine Mittel, den starken Sturm der Reds unter Kontrolle zu bekommen. Allein Sadio Mane traf dreimal, die anderen beiden Treffer erzielten seine Sturm-Kollegen Mohamed Salah und Roberto Firmino.

Und das, obwohl Porto in den ersten Minuten sogar eine starke Leistung zeigte und die Reds zunächst regelrecht in deren Hälfte einschnürte. Allerdings verlor man in der zweiten Hälfte an Konzentration und Dominanz - und ging am Ende vor den eigenen Fans unter.

Im Rückspiel hat Liverpool somit eine leichte Aufgabe vor sich. Sie könnten ihre Stars für die wichtige Partie in der Liga gegen Manchester United am kommenden Wochenende schonen und das 5:0 aus dem Hinspiel verwalten.

Wann und wo findet das Rückspiel statt?

Datum Dienstag, 6. März 2018 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Anfield, Liverpool

Wo kann ich Porto gegen Liverpool live sehen?

Die Partie aus Liverpool wird nicht im Free-TV übertragen. Allerdings kann das Spiel beim Pay-TV-Sender Sky live verfolgt werden.

Gibt es einen Liveticker zur Partie?

Wie zu jeder Partie der Champions League bietet SPOX auch zum Spiel der Reds gegen Porto einen Liveticker an. Den Ticker findest du hier.

Der Kader vom FC Liverpool

Position Spieler Torwart Simon Mignolet, Loris Karius, Daany Ward Abwehr Virgil van Dijk, Joel Matip, Joe Gomez, Dejan Lovren, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Andrew Robertson, Nathaniel Clyne, Trent Alexander-Arnold Mittelfeld Emre Can, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, James Millner, Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana Sturm Sadio Mane, Ben Woodburn, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Danny Ings, Dominic Solanke

Der Kader vom FC Porto

Position Spieler Torwart Jose Sa, Iker Casillas, Vana Alves, Fabiano Abwehr Felipe, Ivan Marcano, Diego Reyes, Yordan Osorio, Alex Telles, Ricardo Pereira, Maxi Pereira Mittelfeld Hector Herrera, Oliver Torres, Andre Andre, Sergio Oliveira, Otavio, Paulinho Sturm Yacine Brahimi, Jesus Corona, Hernani, Moussa Marega, Majeed Waris, Tiquinho Soares, Goncalo Paciencia

Fakten zum Spiel