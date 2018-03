Cristiano Ronaldo und die Champions League und die Tore - eine innige Beziehung. Am 14. Februar 2018 erzielte CR7 einen Doppelpack gegen PSG und damit seine Tore 100 und 101 in der Königsklasse. Doch damit nicht genug...

95 Spiele, 101 Tore - das sind die Zahlen von CR7 für Real Madrid in der CL. Damit hat er klubintern Rang eins locker in der Tasche. Es folgen: Raul (130 Spiele, 66 Tore), Benzema (80/41) und Morientes (58/17).

Gehen wir mal in die Analyse: Wie schoss Ronaldo seine 101 Buden? Zum Beispiel trifft er per Kopf. Das war bislang 13 Mal der Fall.

Den Ausgleich gegen PSG markierte Ronaldo per Strafstoß. Vom Punkt gelangen ihm bereits 13 Treffer, per direktem Freistoß waren es zehn.

© getty

Ronaldo und Neymar auf dem Weg in die Kabine. Vor der Pause erzielte Ronaldo in der CL bislang 44 Tore, nach dem Seitenwechsel steht der Zähler bei 54. In der Nachspielzeit traf er drei Mal.