Bayerns Robert Lewandowski: "Champions League könnte künftig schwieriger werden"

Premier League Darts Do 22.02. Berlin Calling! Wer rockt die Premiere in der Hauptstadt? DAZN World Freestyle Masters Do 22.02. DAZN lässt die besten Freestyler um die WM kämpfen League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo Ligue 1 Troyes -

Dijon Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Serie A Cagliari -

Neapel Premier League Crystal Palace -

Tottenham Primera División Levante -

Real Betis Cup Akhisar -

Galatasaray Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkisch) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Defensor -

Gremio Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkisch) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Ligue 1 Nizza -

Lille Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona Serie A SPAL -

Bologna Championship Nott´m Fortest -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Brom (Delayed) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Premier League Brighton -

Arsenal Serie A Benevento -

Hellas Verona Primera División Valencia -

Real Betis

Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski hat in einem Interview über die Chancen seines Klubs in der Champions League gesprochen. Dabei analysierte er das Duell gegen Besiktas am Dienstag und die langfristigen Aussichten der Bayern auf den Henkelpott. Außerdem erklärte der Pole sein Spiel - und verriet, warum es Lionel Messi und Cristiano Ronaldo manchmal einfacher haben als er.

"Es wäre keine Sensation, wenn Bayern die Champions League gewinnen würde", sagte Lewandowski dem Kicker. "Aber es könnte künftig eventuell schwieriger werden." Die Bundesliga müsse "aufpassen, dass sie ihre vier Startplätze behält." Dafür wünsche er sich neben Bayern und Borussia Dortmund einen dritten Verein, der konstant in der Königsklasse spielt.

Beim Duell im Achtelfinale gegen Besiktas wolle man im Hinspiel "zumindest ein Tor schießen und keines bekommen". Großen Wert legte er auf einen guten Auftritt auswärts im Rückspiel, "dort waren in den vergangenen zwei Jahren viele Spiele von uns nicht so gut. Das müssen wir unbedingt verbessern." Besiktas sei auch ohne den verkauften Stürmer Cenk Tosun über die Flügel gefährlich: "Ihre Balance zwischen Defensive und Offensive stimmt. Aber wenn wir unser Spiel spielen, sehe ich gute Chancen."

Lewandowski: Manchmal schwieriger als für CR7 oder Messi

In Sachen Torquote in der Champions League machen Lewandowski eigentlich nur Messi und Ronaldo etwas vor. Dabei hätten die beiden Superstars einen großen Vorteil, sie seien "keine klassischen Neuner. Für einen Mittelstürmer ist es manchmal schwieriger, weil er oft mit dem Rücken zum Tor steht. Man muss den Ball halten, schauen, was passieren kann, sich umdrehen, mit dem Ball nach vorne gehen. Es ist einfacher, wenn du alles vor dir hast." Sein Spiel im Zentrum brauche mehr Kraft.

Den Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang aus Dortmund zum FC Arsenal bedauerte Lewy. Er hatte sich mit dem Gabuner in den letzten Jahren Duelle um die Torjägerkrone geliefert: "Es ist schade, weil uns beiden diese gesunde Konkurrenz gutgetan hat. Aber man muss mental so stark sein, dass man seinen Job gut erledigen kann, ob mit Konkurrenz oder ohne."

Quoten, wie sie einst der Bomber Gerd Müller für die Bayern auflegte, mit bis zu 40 Toren, seien heute kaum zu schaffen: In der Bundesliga würden "90 Prozent der Teams extrem defensiv spielen, wenig rausschieben und vor allem auf Konter, also weniger Fußball spielen. Das macht es schwieriger, noch mehr Tore zu erzielen und Offensivfußball zu zeigen."