Leroy Sane meldet sich fit bei Manchester City - Comeback schon gegen FC Basel?

NHL Fr 16.02. Battle of New York: Rangers - Islanders live auf DAZN Premier League Live Chelsea -

West Bromwich Primera División Live La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai A-League Sydney Wanderers -

Newcastle Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux Superliga Banfield -

Boca Juniors League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo Ligue 1 Troyes -

Dijon Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai -

NorthEast United J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

Adelaide Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax Amsterdam -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Eredivisie Feyenoord -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Primera División Bilbao -

Malaga Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense BK Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto

Nationalspieler Leroy Sane ist nur rund zwei Wochen nach seiner Sprunggelenkverletzung in den Kader von Manchester City für das Champions-League-Duell beim FC Basel (Dienstag, 20.45 Uhr im LIVETICKER) berufen worden.

Teammanager Pep Guardiola zeigte sich am Montag selbst "überrascht" von der schnellen Genesung Sanes - der Verein hatte zunächst mit einer Ausfallzeit von bis zu sechs Wochen gerechnet.

Guardiola deutete sogar einen Einsatz des früheren Schalkers im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse beim Schweizer Meister an: "Er ist noch nicht in perfekter Verfassung, aber will uns helfen. Er arbeitet viel. Er hat zwar nur einmal trainiert, aber er ist jung."

Sane selbst teilte am Montag bei Twitter ein Foto von seiner ersten Einheit und kommentierte: "Großartig, zurück im Training mit den Jungs zu sein."

Sane hatte sich die Verletzung am 28. Januar im FA-Cup-Spiel dem Zweitligisten Cardiff City (2:0) nach einem üblen Tritt zugezogen. Der frühere Bayern- und Barcelona-Trainer Guardiola hatte das harte Einsteigen gegen Sane angeprangert und appelliert: "Fußballer sind Künstler, und die Schiedsrichter haben sie zu schützen, nicht nur meine Spieler, sondern alle. Die Schiedsrichter sollen ihren Job machen."