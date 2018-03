Kylian Mbappe warnt Real Madrid: "Das ist Paris!"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Der französische Shootingstar Kylian Mbappe hat nach der 1:3-Pleite von PSG gegen Real Madrid im Champions-League-Achtelfinalhinspiel eine Warnung in Richtung der Königlichen ausgesprochen. Es sei noch immer alles möglich, das Ziel sei, Geschichte zu schreiben.

"Eine Niederlage ist schwer zu akzeptieren, noch ist aber nichts entschieden. Es gilt immer noch eine große Schlacht zu schlagen, nach der wir weiterkommen wollen", schrieb der 19-Jährige auf Instagram.

"Wir haben Qualität, aber wir werden auch große Entschlossenheit und Wut brauchen, um unsere Grenzen zu überschreiten", so Mbappe weiter. "Im Parc des Princes ist alles möglich und wir wissen, dass die Fans brennen und uns bis zum Ende unterstützen werden."

"Wir werden alles geben und versuchen, zusammen Geschichte zu schreiben. Das ist Paris", endete Mbappe, der im Bernabeu ebenso glücklos blieb wie Superstar Neymar, dessen Schwalbe viel Kritik und eine Kontroverse auslöste.

Mbappe, der einst im Alter von 14 Jahren ein Probetraining bei Real absolvierte, kommt in der laufenden Saison in 32 Pflichtspielen auf 29 Scorerpunkte. In Madrid stand er 90 Minuten auf dem Platz.