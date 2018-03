Champions League: FC Liverpools Loris Karius wohl auch gegen FC Porto im Tor

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Teammanager Jürgen Klopp will mit dem FC Liverpool ins Viertelfinale der Champions League - und ein deutscher Torhüter soll ihm dabei helfen. Loris Karius, der seinen Rivalen Simon Mignolet mittlerweile auch in der englischen Premiere League verdrängt hat, dürfte im Achtelfinal-Hinspiel am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) beim FC Porto zwischen den Pfosten stehen.

Bislang hatte Klopp in der Königsklasse immer dem Ersatzkeeper eine Bewährungschance gegeben, "aber jetzt ist die Situation nicht mehr die, die sie mal war."

In den Gruppenspielen hatte Karius als Liverpools Nummer zwei zwischen den Pfosten gestanden, eine erneute Rotation auf der wichtigen Position gilt als unwahrscheinlich, auch wenn Klopp ausweichend sagte: "Ein guter Torwart wird beginnen, das ist der Plan."

Neben einem guten Rückhalt im Tor braucht Liverpool im Estadio do Dragao auch ein Zauber-Duo in Topform. Zuletzt begeisterten Ex-Bundesligaprofi Firmino und der Ägypter Mohamed Salah mit Treffsicherheit und viel Spielfreude.

Vor allem über Salah, der bereits 22 Tore in der laufenden Premier League erzielt hat, schwärmt Klopp. Dessen Spielstil sei ein "All-Inclusiv-Fußball", sagte der Teammanager, weil Afrikas Fußballer des Jahres auf dem Platz nahezu alles beherrsche.