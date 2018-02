Champions League-Highlights: Wo kann ich die CL-Höhepunkte sehen?

Superliga Live Union SF -

Ab der neuen Saison gibt es ausgewählte Spiele der Champions League Saison auf DAZN zu sehen. Spox hat für euch alle wichtigen Infos und zeigt, wo ihr euch die Highlights der Königsklasse ansehen könnt.



Mit Real Madrid hat in den letzten beiden Spielzeiten ein Team etwas Historisches erreicht: Die Königlichen holten zweimal in Folge den begehrten Henkelpott und schafften so erstmals eine Verteidigung des Pokals.

Nach einem hart umkämpften Sieg im Elfmeterschießen gegen den Erzrivalen Atletico, gelang Ronaldo und Co. letztes Jahr im Finale ein 4:1 Sieg gegen Juventus Turin. Auch diese Saison könnte CR7 sich wieder zu Europas König krönen.

Wo kann ich die Champions League-Highlights sehen?

DAZN und Sky zeigen die Champions League und bieten damit auch Highlights. Wann und wo ihr sie genau sehen könnt, steht noch nicht fest. Sobald dahingehend etwas Neues feststeht, erfahrt ihr es aber hier.

Wo und wann findet das CL-Finale statt?

Datum Samstag, 26. Mai 2018 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort NSK Olimpijskyj, Kiew

Die ewige Torjägerliste der Champions League: Messi jagt Dominator Ronaldo © getty 1/21 Cristiano Ronaldo brach kürzlich die Schallmauer von 100 Toren, die er ALLEIN für Real Madrid in der Königsklasse erzielte. Lionel Messi ist sein einziger Verfolger. Hier sind die Top 20 ever. © getty 2/21 20. Platz: Sergio Agüero. 31 Tore in 60 Spielen für Manchester City und Atletico Madrid © getty 3/21 19. Platz: Fernando Morientes. 33 Tore in 93 Spielen für Olympique Marseille, FC Valencia, FC Liverpool und Real Madrid © imago 4/21 18. Platz: Gerd Müller. 34 Tore in 35 Spielen für Bayern München © getty 5/21 Platz 17: Ferenc Puskas. 36 Tore in 41 Spielen für Real Madrid und Honved Budapest © getty 6/21 16. Platz: David Trezeguet. 37 Tore in 67 Spielen für Juventus Turin und AS Monaco © getty 7/21 15. Platz: Thomas Müller. 42 Tore in 94 Spielen für Bayern München © getty 8/21 14. Platz: Alessandro Del Piero. 42 Tore in 90 Spielen für Juventus Turin © getty 9/21 13. Platz: Didier Drogba. 44 Tore in 92 Spielen für Galatasaray, FC Chelsea und Olympique Marseille © getty 10/21 12. Platz: Robert Lewandowski. 45 Tore in 67 Spielen für Bayern München und Borussia Dortmund © getty 11/21 11. Platz: Eusebio. 46 Tore in 65 Spielen für Benfica © getty 12/21 10. Platz: Filippo Inzaghi. 46 Tore in 81 Spielen für AC Milan und Juventus Turin © getty 13/21 9. Platz: Andriy Shevchenko. 48 Tore in 100 Spielen für FC Chelsea, AC Milan und Dynamo Kiew © getty 14/21 8. Platz: Zlatan Ibrahimovic. 48 Tore in 120 Spielen für Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin und Ajax Amsterdam © getty 15/21 7. Platz: Alfredo Di Stefano. 49 Tore in 58 Spielen für Real Madrid © getty 16/21 6. Platz: Thierry Henry. 50 Tore in 112 Spielen für FC Barcelona, FC Arsenal und AS Monaco © getty 17/21 5. Platz: Karim Benzema. 53 Tore in 99 Spielen für Real Madrid und Olympique Lyon © getty 18/21 4. Platz: Ruud van Nistelrooy. 56 Tore in 73 Spielen für Real Madrid, Manchester United und PSV Eindhoven © getty 19/21 3. Platz: Raul. 71 Tore in 142 Spielen für Schalke 04 und Real Madrid © getty 20/21 2. Platz: Lionel Messi. 98 Tore in 122 Spielen für FC Barcelona © getty 21/21 1. Platz: Cristiano Ronaldo. 116 Tore in 147 Spielen für Real Madrid und Manchester United

Wer zeigt ab Sommer 2018 die Champions-League-Spiele?

Von der Saison 2018/2019 gibt es erstmals ein Novum auf dem deutschen Fernsehmarkt: Sky und DAZN teilen sich die Rechte der Champions-League. Sky wird die Fernsehübertragungen weiterhin über Satellit, Kabel, IPTV und Web/Mobile anbieten. Somit gibt es zum ersten Mal die Spiele der UEFA Champions League exklusiv im Bezahlfernsehen.

Wo liefen die Spiele bisher?

Vor der Saison 2018/2019 zeigt Sky weiterhin alle Spiele in der Konferenz sowie die Partien mit deutscher Beteiligung und die Top-Begegnungen des Spieltages als Einzeloption. Des Weiteren bleibt das System im Free-TV diese Saison erhalten: Das ZDF zeigt pro Spieltag eine Partie mit deutscher Beteiligung beziehungsweise die Top-Partie des Spieltages, wenn alle deutschen Vereine bereits ausgeschieden sind.

Mit Beginn der neuen Rechteperiode wird es keine CL-Spiele mehr im Free-TV geben. Die Ausnahme: Nimmt ein deutsches Team am Finale teil, muss dieses im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden.

In Österreich ging der ORF beim Bieterverfahren leer aus, wie ORF-Sportchef Hans-Peter Trost bereits Mitte Mai befürchtet hatte und darf nur noch in der kommenden Saison Spiele im Free-TV zeigen.