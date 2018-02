Stimmen zum Achtelfinale - Gündogan: "Hoffe, dass Löw meine Leistung gefallen hat"

Premier League Darts Do 15.02. Duell der Ex-Weltmeister: Anderson vs. van Gerwen NHL Fr 16.02. Battle of New York: Rangers - Islanders live auf DAZN Indian Super League Goa -

Chennai A-League Sydney Wanderers -

Newcastle Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV -

Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo Ligue 1 Troyes -

Dijon Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo

Spurs-Coach Mauricio Pochettino sah eine Dominanz seines Teams über Juventus Turin, Torjäger Harry Kane spricht von einem guten Spiel seiner Mannschaft. Pep Guardiola lobt Ilkay Gündogan in den höchsten Tönen, der spricht über den Bundestrainer. Die Stimmen zum Champions-League-Achtelfinale.

Massimiliano Allegri (Trainer Juventus Turin) ...

...zum Spiel: "Wir hätten 3:0 und dann später 3:1 führen können. Stattdessen lassen wir Tottenham zurück ins Spiel kommen und das genau in einer Phase, als wir wieder die Initiative ergriffen hatten. Insgesamt habe ich ein gutes Spiel gesehen, nach tollem Start hat uns Tottenham mehr und mehr unter Druck gesetzt, wir haben dann zu viele Fehlpässe gespielt."

...über die Chancen in der Champions League: "Die Champions League ist in diesem Jahr noch enger, außerdem müssen wir auch in der Meisterschaft alles geben, um Napoli nicht aus den Augen zu verlieren. Wir haben außergewöhnliche Jahre hinter uns, jetzt dürfen wir uns wegen eines Unentschiedens nicht verrückt machen lassen."

Harry Kane (Tottenham Hotspur): "Das hätte richtig schlimm ausgehen können, aber wir sind zurückgekommen und haben richtig gut gespielt. Kompliment an die Mannschaft. Wir haben das super gelöst, gekämpft und uns das Unentschieden verdient. Wir haben den Ball gut laufen gelassen und im Zentrum die Räume gefunden. Jetzt haben wir volles Selbstvertrauen. Wir haben zwei Auswärtstore geschossen. Das gelingt hier nicht vielen Teams."

Mauricio Pochettino (Trainer Tottenham Hotspur): "Ich möchte meinen Spielern gratulieren. Nach einem 0:2-Rückstand in Turin gegen ein Team, dass so schwer zu knacken ist, hatten wir den Sieg mehr verdient als das Unentschieden. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und Juventus dominiert. Das zeigt die Reife und den Charakter des Teams. Heute ist es ein sehr gutes Ergebnis für uns, aber alles ist offen. Wir müssen das Rückspiel in Wembley erst einmal spielen. Die Chancen stehen 50:50."

Raphael Wicky (Trainer FC Basel): "In einer perfekten Nacht würde man kein Kopfball-Gegentor von einem Ilkay Gündogan bekommen."

Ilkay Gündogan (Manchester City) ...

...zum Spiel: "Ich denke das Ergebnis ist perfekt. Mit 4:0 in die K.o.-Phase zu starten ist eine Ansage. Man erwartet immer ein schwieriges Spiel. Wir hatten ein bisschen Glück in der ein oder anderen Situation, haben dann aber schnell die Tore gemacht und keines kassiert. Wir haben gut gespielt heute und das verdient."

...über sein Kopfballtor: "Das kam natürlich etwas überraschend. Ich habe die Aufgabe in den gegnerischen Strafraum zu gehen und dort die Gegner zu stören. Das Timing hat perfekte gestimmt. Ich freue mich einfach, dass ich getroffen habe."

...über die Ziele in dieser Saison: "In den nächsten Wochen kommen die wichtigen Spiele, wenn wir so weiterspielen, dann glaube ich, dass wir am Ende einiges erreichen können."

...über den im Stadion anwesenden Joachim Löw: "Ich hoffe, dass ihm meine Leistung gefallen hat."

Pep Guardiola (Trainer Manchester City) ...

...zum Spiel: "4:0 auswärts, das ist ein großartiges Ergebnis. Die Runde geht über 180 Minuten, aber wir sind fast durch. Wir haben ordentlich verteidigt und waren dann eiskalt vor dem Tor. Es ist nicht leicht dieses Level zu halten, doch wir haben es geschafft. Insgesamt bin ich hocherfreut."

...über Ilkay Gündogan: "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Letzte Saison hat er uns sehr gefehlt - nicht nur seine Tore, sondern vor allem seine Persönlichkeit. Er war fantastisch."