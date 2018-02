Der 3:1-Sieg von Real Madrid über Paris St.-Germain: Noch keine Wachablösung

Premier League Darts Do 15.02. Duell der Ex-Weltmeister: Anderson vs. van Gerwen NHL Fr 16.02. Battle of New York: Rangers - Islanders live auf DAZN Indian Super League Goa -

Chennai A-League Sydney Wanderers -

Newcastle Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV -

Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux Superliga Banfield -

Boca Juniors League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo Ligue 1 Troyes -

Dijon Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Serie A Cagliari -

Neapel Premier League Crystal Palace -

Tottenham Primera División Levante -

Real Betis Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Strassburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal

Real Madrid hat mit dem 3:1 gegen Paris St.-Germain das Tor zum Achtelfinale weit aufgestoßen. Die Königlichen können nur zeitweise überzeugen, stellen aber einmal mehr unter Beweis, dass alles passen muss, wenn man sie schlagen will. Cristiano Ronaldo gewinnt derweil das Duell der Superstars gegen Neymar - und trifft weiter wie am Fließband.

Vielleicht war es die Tatsache, dass er seinem sieben Jahre jüngeren, designierten Nachfolger zeigen wollte, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört: Von vielen Zeitungen wird Neymar schließlich förmlich nach Madrid geschrieben - dabei gibt es da ja schon einen Platzhirsch.

Vielleicht wollte er die verkorkste Liga-Saison ohne Aussichten auf Titel und eine für ihn unterdurchschnittliche Torquote hinter sich lassen. Vielleicht war er davon besessen, seine ohnehin schon überragende Torquote in der Königsklasse weiter zu verbessern. Vielleicht dachte er an die unzähligen Zuschauer, die das milliardenschwere Duell der beiden Super-Teams rund um den Globus beobachteten. Vielleicht dachte er gar schon an den dritten Henkelpott in Folge.

Vielleicht war er einfach nur geil auf Tore - wie immer.

Irgendwie wirkte Cristiano Ronaldo an diesem Abend im Estadio Santiago Bernabeu ganz besonders motiviert. Her mit dem Ball, egal ob ruhend oder zugespielt. Kein anderer Spieler, ob im Real- oder PSG-Trikot, kam auf mehr als zwei Torschüsse. CR7 verzeichnete zehn - jede vierte Ballaktion war ein Schuss auf den Kasten von Alphonse Areola.

Was nicht heißt, dass Ronaldo eine überragende Partie ablieferte. Nicht ganz so lauffaul wie zuletzt gesehen, dennoch öfters mal desinteressiert in der Defensive. Nur selten am Kombinationsspiel der Madrilenen beteiligt, im Abschluss der übliche Platz-da-jetzt-komm-ich-Swagger. Warum er in Anwesenheit eines Toni Kroos, eines Luka Modric, eines Isco immer noch die direkten Freistöße schießen muss, ist sein Geheimnis - oder eher: kein Geheimnis.

Pressestimmen zu Real - PSG und Porto - Liverpool: "Vom Blitz getroffen" © getty 1/21 Real Madrid und der FC Liverpool haben sich gute Ausgangspositionen für ihre Achtelfinal-Rückspiele geschaffen. Während die Presse in Spanien das echte, unzerstörbare Real feiert, wird es bei den Reds martialisch. SPOX hat die besten Pressestimmen. © marca 2/21 MARCA: "Madrid kommt immer wieder zurück", titelt das Hausblatt der Madrilenen. Und hat darunter eine Stimme von Ramos parat: "Madrid kann man einfach niemals abschreiben". Dem ist nichts hinzuzufügen. © marca 3/21 MARCA: Die Printausgabe ziert der legendäre Ronaldo-Brunftschrei. Das Madrider Sportblatt hat außerdem im Bernabeu den "totalen Wahnsinn" gesehen. © as 4/21 AS: Eigentlich ist man bei der AS eher Barca zugeneigt. "Das ist das wahre Madrid". Vielleicht könnte man es mit "So ist Madrid eben" übersetzen - mal wieder einen Rückstand in einen Sieg verwandelt. © as 5/21 AS: "Wie kann ich dich nicht lieben", fragt die AS und verneigt sich damit einmal mehr vor Ronaldo, der seine Tore 100 und 101 in der Champions League erzielte. © mundodeportivo 6/21 EL MUNDO DEPORTIVO: Um Wortspiele sind die Spanier nie verlegen. Bei der durchwachsenen Leistung des Brasilianers auch angebracht. © sport 7/21 SPORT: Eine kluge Leistung von PSG hat die katalanische Presse gesehen, aber dann auch einen beispiellosen Untergang. © getty 8/21 L'EQUIPE: In Frankreich ist man ob der späten Gegentore geschockt. "Vom Blitz getroffen", stöhnt die größte Sportzeitung des Landes. © l'equipe 9/21 L'EQUIPE: Die Print-Ausgabe der Zeitung gibt sich hoffnungsvoll. "Es ist nicht vorbei", heißt es dort zu den Pariser Chancen auf ein Weiterkommen. © getty 10/21 LE PARISIEN: "Paris ist geknackt", stellt die Pariser Zeitung "Le Parisien" fest. © bild 11/21 BILD: In Deutschland konzentriert sich die Zeitung mit den vier Buchstaben auf das Duell der Superstars. © sport1 12/21 SPORT1: Während sich Sport1 vor allem auf den eher glücklichen Treffer Ronaldos zum 2:1 konzentriert. © blick 13/21 BLICK: Ekstatisch geht es in der Schweiz zu. © thesun 14/21 THE SUN: "Ronaldos Doppelpack rettet Zidanes Mannen", urteilt die größte englische Zeitung. © espn 15/21 ESPN: In den USA konzentriert man sich ebenfalls auf das Matchup CR7 - Neymar. "Ronaldo sticht Neymar aus", urteilt ESPN. © espn 16/21 ESPN: Der Worldwide Leader feiert aber auch die Reds von Jürgen Klopp: "Liverpool reißt Porto in Fetzen, das Selbstvertrauen wächst". © mirror 17/21 DAILY MIRROR: "Ronaldo stiehlt die Schau", heißt es beim Mirror. Nötig dazu: ein Elfmeter und ein Abstauber. © guardian 18/21 GUARDIAN: Anderorts konzentriert man sich auf den Hattrick des überragenden Sadio Mane. Er "feuert Liverpool in Richtung Viertelfinale". © abola 19/21 A BOLA: In Portugal ist die Trauer natürlich groß. "Der Drache wird daheim gedemütigt", entsetzt sich die erste große Sportzeitung. © ojogo 20/21 O JOGO: Die zweite konzentriert sich auf die höchste Heimpleite überhaupt in europäischen Wettbewerben. Ein 0:5 vor eigenem Publikum gab es international noch nie. © twitter 21/21 BONUS: Keine Pressestimme, aber ein Spruch, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Der Wettanbieter Paddy Power twitterte nach dem 5:0: "Respekt für Portos Entscheidung, in der Fastenzeit auf das Verteidigen zu verzichten." Wer den Schaden hat ...

Ronaldo gewinnt das Duell gegen Neymar

Aber der unbedingte Wille zum Sieg, der war dem Portugiesen anzusehen. Dazu die nötige Cleverness, Abgezocktheit, Glück, wie auch immer man es nennen mag. Deshalb ging er als Sieger aus dem Duell mit Neymar hervor. Und deshalb steht dieses Duell sinnbildlich für die Partie. Die Wachablösung ist nah - aber noch ist sie nicht da.

Neymar war nicht wirklich schlechter als Ronaldo. Über die linke Flanke verströmte der teuerste Spieler aller Zeiten Gefahr, kaum dass er an den Ball kam. Im Eins-gegen-eins war er mit seiner Schnelligkeit fast nur durch Fouls zu stoppen, dementsprechend musste er gegen den einen oder anderen zynischen Verteidiger auch einstecken. Die mit Abstand meisten Zweikämpfe des Spiels, davon über 60 Prozent gewonnen. Kylian Mbappe stand klar im Schatten Neymars, der mit etwas mehr Fortune seiner Kollegen auch ein oder zwei Assists hätte verzeichnen können.

Trotzdem ging das Duell an Ronaldo.

Real Madrid: Nicht besser als PSG, trotzdem siegreich

Genauso war PSG an diesem Abend nicht wirklich schlechter als Real. Auf der ganz großen Bühne stellte man sich über 80 Minuten lang ungleich besser an als noch vor einem Jahr beim 1:6 in Barcelona. Gegen einen Gegner, der vorlegen wollte und vorlegen musste. Madrid hatte am Ende mehr Torschüsse (17:12) und die etwas bessere Zweikampfbilanz (53:47 Prozent) vorzuweisen.

Aber sonst? 50 Prozent Ballbesitz, Spielanteile nahezu identisch. Vom frühen Pressing der Madrilenen ließ man sich nur kurz beeindrucken, wirklich eingeschnürt am eigenen Strafraum wurde man selten. In der zweiten Hälfte war man dem 2:1 lange Zeit näher als Real, hatte die klareren Chancen. Das macht Mut fürs Rückspiel, ein 2:0 im Prinzenpark würde schließlich reichen.

Trotzdem ging das Duell an an Real.

Real Madrid ist schlagbar - und doch nicht zu schlagen

Und wie so viele Gegner der Königlichen in den letzten zwei Jahren mussten sich die Protagonisten am Ende fragen, woran man gescheitert war. War der Gegner wirklich besser? "Wir waren vor dem Tor nicht gut genug", ärgerte sich Torschütze Adrien Rabiot, der spät eingewechselte Julian Draxler sprach von "fehlender Cleverness".

Kroos musste zugeben, dass die Partie in den zweiten 45 Minuten "in beide Richtungen kippen" hätte können, "im Endeffekt ist es natürlich schön, dass es in unsere Richtung gekippt ist." Wie es zuletzt eben immer in die Richtung der Blancos kippte. Gegen die Bayern vor einem Jahr, 2016 im Finale gegen Atletico Madrid, und und und. Ein von Ronaldos Oberschenkel reingemurmeltes Tor zum 2:1, ein abgefälschter Schuss zum 3:1. Hala Madrid.

Die Gegner wissen: Dieses Real ist schlagbar. Das zeigen die lustlosen Auftritte in der Primera Division oder auch der zweite Platz in der Gruppenphase hinter Tottenham Hotspur. Das war über lange Strecken gegen Paris sichtbar. Aber es braucht eben das gewisse Etwas, um sie auch wirklich zu schlagen.

Gleichzeitig darf man sich keine Fehler erlauben. Die Entscheidung Unai Emerys, den erst 21 Jahre alten Giovani Lo Celso im zentralen Mittelfeld gegen die Kaliber Kroos/Modric aufzustellen, wo er kaum einen Stich machte und den Elfmeter zum Ausgleich verschuldete, war ein Griff ins Klo. Das kollektive Abschalten vor dem 1:3, als Marcelo unbedrängt bis in den gegnerischen Strafraum marschieren durfte, erschwert die Aufgabe im Rückspiel ungemein - erst danach raffte man sich noch einmal auf und drängte auf den Anschluss.

Tormaschine Ronaldo: Niemand trifft wie CR7

Und man muss diesen Ronaldo in den Griff bekommen. Einen 33-Jährigen, der nicht mehr so viel und nicht mehr so schnell läuft. Und der trotzdem trifft und trifft und trifft und trifft. 101 Champions-League-Tore hat er jetzt allein für Real erzielt, im achten Spiel in Folge getroffen. In fünf dieser acht Spiele doppelt getroffen. 21 Tore in den letzten zwölf Spielen in der Königsklasse.

Und selbst wenn es "nur" ein scharf geschossener Strafstoß und ein halb-absichtlicher Flipper war: Tor ist Tor. Sieg ist Sieg. Ronaldo ist immer noch Ronaldo.

Und Real Madrid ist immer noch Real Madrid.