Champions League, Achtelfinale: Alle Infos zum Hinspiel des FC Bayern gegen Besiktas

Im Achtelfinale der Champions League trifft der deutsche Rekordmeister, FC Bayern München, auf den türkischen Klub Besiktas Istanbul. SPOX informiert Euch darüber, wo Ihr das Spiel live sehen oder im LIVETICKER verfolgen könnt.

Der FC Bayern München hatte in der Champions League großes Losglück: Als Gruppenzweiter wurde das Team von Jupp Heynckes Besiktas zugelost. Es hätten auch andere Kaliber wie zum Beispiel der FC Barcelona werden können. Nichtsdestotrotz darf der türkische Tabellendritte nicht unterschätzt werden.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In dieser CL-Saison ist Besiktas noch ungeschlagen und ließ in der Gruppenphase RB Leipzig, den FC Porto und die AS Monaco hinter sich. Das Hinspiel wird in München stattfinden.

Wann spielt der FC Bayern München gegen Besiktas?

Datum Dienstag, 20. Februar 2018 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Allianz Arena, München

Wo kann ich Bayern gegen Besiktas live sehen?

TV-Übertragung Livestream ZDF, Sky zdf.de, Skygo

Sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel wird im Free TV im ZDF übertragen. Ihr könnt das Spiel aber auch im LIVETICKER auf SPOX verfolgen.

Besiktas: Wer sind die Schlüsselspieler?

Im Winter musste Senol Günes seinen besten Stürmer, Cenk Tosun, in Richtung Liverpool ziehen lassen. Der FC Everton sicherte sich die Dienste für satte 22 Millionen Euro. Für Besiktas traf der Türke in der Hinrunde acht Mal. Besiktas holte mit Vagner Love einen kompetenten Nachfolger. Der Stürmer kam für 2,5 Millionen Euro vom Ligakonkurrenten Alanyaspor und traf nach seiner Einwechslung am 21. Spieltag doppelt.

Der ehemalige Hoffenheimer Ryan Babel, Alvaro Negredo, Quaresma und Talisca bilden den Angriff der Türken, der in dieser Saison für 37 der insgesamt 70 Treffer verantwortlich ist. Vor allem Talisca feiert aktuell seinen Durchbruch: Der 24-jährige Zehner hat in dieser Saison bereits 14 Mal getroffen und drei weitere Tore aufgelegt. Aktuell ist er von Benfica Lissabon ausgeliehen - Besiktas besitzt eine Kaufoption in Höhe von 21 Millionen Euro.

In der Süper Lig ist Besiktas seit fünf Spielen ungeschlagen - wettbewerbsübergreifend verloren die Black Eagles nur zwei ihrerer vergangenen 15 Spiele.

Der Kader von Besiktas

Position Spieler Torwart Fabri, Tolga Zengin, Utku Yuvakuran Verteidigung Domagoj Vida, Pepe, Dusko Tosic, Atinc Nukan, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Adriano, Gökhan Gönül Mittelfeld Gary Medel, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Oguzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Veli Kavlak, Talisca Angriff Ryan Babel, Jeremain Lens, Gökhan Töre, Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Vagner Love

Die wichtigsten Fakten zum Spiel