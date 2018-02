Champions League, Achtelfinale: Alle Infos zur Partie FC Porto gegen FC Liverpool

Premier League Darts Do 15.02. Duell der Ex-Weltmeister: Anderson vs. van Gerwen NHL Fr 16.02. Battle of New York: Rangers - Islanders live auf DAZN Indian Super League Goa -

Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League empfängt der FC Porto Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool. SPOX liefert euch alle Infos zur Übertragung sowie zum LIVETICKER.

In der Gruppenphase konnten sich die Reds vor dem FC Sevilla, Spartak Moskau und NK Maribor auf den ersten Platz der Gruppe E spielen. Zwar leistete man sich drei Unentschieden, blieb aber ungeschlagen. Dazu erzielte Liverpool 23 Treffer, was gleichzeitig die zweitmeisten Treffer in der Gruppenphase aller Zeiten bedeutete. Jürgen Klopp bestätige überdies, dass Loris Karius gegen Porto im Tor stehen wird.

Porto hingegen rettete sich erst am letzten Spieltag auf Rang zwei der Gruppe G. Nachdem man unter anderem im Hinspiel gegen RB Leipzig verlor, bewies das Team Moral und gewann am letzten Spieltag souverän gegen die AS Monaco mit 5:2.

Wann und wo findet Porto gegen Liverpool statt?

Datum Mittwoch, 14. Februar 2018 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Estadio do Dragao, Porto

Wo kann ich Porto gegen Liverpool live sehen?

Die Partie aus Portugal wird nicht im Free-TV übertragen. Jedoch kann das Spiel beim Pay-TV-Sender Sky live verfolgt werden.

Gibt es einen Liveticker zur Begegnung?

Ja! Wie zu jede Spiel der Champions League bietet SPOX auch zum Duell der Reds einen Liveticker an. Hier gehts zum Ticker.

Der Kader vom FC Porto

Position Spieler Torwart Jose Sa, Iker Casillas, Vana Alves, Fabiano Abwehr Felipe, Ivan Marcano, Diego Reyes, Yordan Osorio, Alex Telles, Ricardo Pereira, Maxi Pereira Mittelfeld Hector Herrera, Oliver Torres, Andre Andre, Sergio Oliveira, Otavio, Paulinho Sturm Yacine Brahimi, Jesus Corona, Hernani, Moussa Marega, Majeed Waris, Tiquinho Soares, Goncalo Paciencia

Der Kader vom FC Liverpool

Position Spieler Torwart Simon Mignolet, Loris Karius, Daany Ward Abwehr Virgil van Dijk, Joel Matip, Joe Gomez, Dejan Lovren, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Andrew Robertson, Nathaniel Clyne, Trent Alexander-Arnold Mittelfeld Emre Can, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, James Millner, Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana Sturm Sadio Mane, Ben Woodburn, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Danny Ings, Dominic Solanke

