Champions League, Achtelfinale: Alle Infos zu FC Chelsea gegen FC Barcelona

Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals empfängt der FC Chelsea den FC Barcelona. SPOX hat für euch alle Infos zum Spiel, wo ihr die Partie live sehen könnt und wo es einen Liveticker gibt.

Fast sechs Jahre ist es her, dass sich der FC Chelsea und der FC Barcelona zuletzt in der Champions League begegnet sind. Fußball-Historiker erinnern sich: 2012 setzte sich Chelsea in einem denkwürdigen Halbfinal-Rückspiel durch und fügte dem FC Bayern wohl die schmerzhafteste Niederlage der Vereinshistorie im Finale dahoam zu. Nun hat das Los die beiden Klubs im Achtelfinale wieder einmal zusammengeführt.

Barca will Kurs aus das dritte Triple in neun Jahren nehmen, nachdem die Katalanen in der Liga souveräner Tabellenführer sind und in der Copa del Rey im Finale stehen. Für Chelsea ist die Titelverteidigung in der Premier League hingegen gelaufen, Titel sind für die Blues in dieser Saison nur noch im FA-Cup und eben in der Champions League möglich.

Blickt man auf die Form beider Teams, heißt der Favorit im Achtelfinale ganz klar Barcelona. Die Spanier haben in dieser Saison wettbewerbsübergreifend erst ein Spiel verloren. Bei Chelsea könnte jede erneute Niederlage das Aus von Trainer Antonio Conte bedeuten.

In der Gruppenphase wurde Barca Erster in Gruppe D vor Juventus Turin und kassierte in sechs Partien nur ein Gegentor. Chelsea kam in Gruppe C hinter der AS Rom und vor Atletico Madrid als Zweiter ins Ziel.

Wann spielt der FC Chelsea gegen den FC Barcelona?

Datum Dienstag, 20. Februar 2018 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Stamford Bridge, London

Wo kann ich Chelsea gegen Barcelona live sehen?

TV-Übertragung Livestream Sky Skygo

Das Spiel wird im Pay-TV bei Sky live übertragen. Bei SPOX gibt es einen LIVETICKER , wie zu allen Partien der Champions League.

Chelsea gegen Barcelona in der Champions League - Der direkte Vergleich

Saison Runde Heim Gast Ergebnis 2011/12 Halbfinale Barcelona Chelsea* 2:2 2011/12 Halbfinale Chelsea Barcelona 1:0 2008/09 Halbfinale Chelsea Barcelona* 1:1 2008/09 Halbfinale Barcelona Chelsea 0:0 2006/07 Gruppenphase Barcelona Chelsea 2:2 2006/07 Gruppenphase Chelsea Barcelona 1:0 2005/06 Achtelfinale Barcelona* Chelsea 1:1 2005/06 Achtelfinale Chelsea Barcelona 1:2 2004/05 Achtelfinale Chelsea* Barcelona 4:2 2004/05 Achtelfinale Barcelona Chelsea 2:1 1999/00 Viertelfinale Barcelona* Chelsea 5:1 n.V. 1999/00 Viertelfinale Chelsea Barcelona 3:1

*eine Runde weiter

Chelsea vs. Barca: Die Fakten zum Spiel

2009 und 2012 trafen Chelsea und Barcelona jeweils im Halbfinale der Champions League aufeinander. 2009 setzte sich Barca durch, 2012 waren es die Blues. Beide Teams gewannen anschließend jeweils das Finale.

Im Rückspiel 2012 wurde Lionel Messi zur tragischen Figur, als er zu Beginn der zweiten Hälfte einen Elfmeter vergab. Chelsea holte im Finale gegen Bayern München die Königsklasse.