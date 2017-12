Besiktas: Alle Infos zu Bayerns Champions-League-Gegner

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

La Liga Sa 23.12. El Clasico auf DAZN:

Real Madrid vs. Barcelona

Der FC Bayern trifft in der Champions League auf den türkischen Vertreter Besiktas. Kann das Team von Senol Güneş den Münchnern gefährlich werden? SPOX gibt euch alle wichtigen Infos zu Besiktas.

Besiktas wurde 1903 gegründet und bestreitet seine Heimspiele im Vodafone Park, der 41.903 Plätze hat. Der Spitzname der Istanbuler lautet Kara Kartal (Schwarze Adler).

Besiktas' Abschneiden in der Gruppe G

Platz Team Torverhältnis Punkte 1 Besiktas 11:5 14 2 FC Porto 15:10 10 3 RB Leipzig 10:11 7 4 AS Monaco 6:16 2

Besiktas gewann beide Aufeinandertreffen mit RB Leipzig: 2:0 in Istanbul, 2:1 in Leipzig.

Besiktas in der Saison 2017/18

Während es in der Königsklasse bislang rund lief, läuft der türkische Meister in der Süper Lig den eigenen Ansprüchen hinterher. Nach 15 Partien steht Besiktas nur auf Platz vier, der Rückstand zum Tabellenführer Galatasaray beträgt fünf Punkte.

Zuletzt blieb Besiktas in der Liga zwar sieben Spiele am Stück ungeschlagen, allerdings konnten sie von diesen Partien auch nur drei gewinnen.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Galatasaray 15 33:19 14 32 2. Istanbul Basaksehir 15 25:16 9 30 3. Fenerbahce 15 31:19 12 29 4. Besiktas 15 23:13 10 27 5. Kayserispor 15 23:17 6 27 6. Göztepe 15 28:23 5 27 7. Trabzonspor 15 31:27 4 25 8. Bursaspor 15 27:17 10 24 9. Sivasspor 15 20:25 -5 22 10. Akhisar Belediyespor 15 20:25 -5 19 11. Kasimpasa 15 24:29 -5 18 12. Alanyaspor 15 26:29 -3 17 13. Yeni Malatyaspor 15 18:23 -5 16 14. Osmanlispor 15 22:27 -5 14 15. Antalyaspor 15 15:26 -11 14 16. Genclerbirligi 15 19:31 -12 12 17. Konyaspor 14 13:21 -8 11 18. Karabükspor 14 13:24 -11 8

Direkte Duelle mit den Bayern

Gegen den FC Bayern gab es erst zwei Partien: In der Gruppenphase der Königsklasse gewannen die Münchner in der Saison 1997/98 unter Trainer Giovanni Trapattoni jeweils 2:0.

Größter Erfolg in der Champions League

Der 15-malige türkische Meister hat international noch keine großen Ausrufezeichen gesetzt.

So hat Besiktas in dieser Saison erstmals die K.o.-Runde in der Champions League erreicht. International war bisher der Einzug ins Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister 1986/87 und des UEFA-Cups 2002/03 der größte Erfolg.

Der Trainer: Senol Günes (seit 2015/Vertrag bis 2019)

Der 65-Jährige hat bereits reichlich Erfahrung gesammelt. 1987 hat Günes erstmals als Coach gearbeitet, damals war er als Co-Trainer bei Trabzonspor tätig. Sein erstes Amt als Cheftrainer trat er 1990 bei Boluspor an.

Von 2000 bis 2004 war Günes Nationaltrainer der Türkei. In diesem Zeitraum kam er in 39 Partien mit der türkischen Auswahl auf einen Punkteschnitt von 1,77. Das Highlight: Bei der WM 2002 wurde die Türkei Dritter.

Bis auf ein Abenteuer beim FC Seoul trainierte Günes ausschließlich türkische Klubs oder eben die Nationalmannschaft. Bevor er im Sommer 2015 zu Besiktas ging, stand er bei Bursaspor an der Seitenlinie.

Bei Besiktas hat er in insgesamt 124 Spielen die Verantwortung getragen und im Schnitt 2,04 Punkte geholt. Seine größten Erfolge sind die beiden Meisterschaften mit Besiktas in den beiden vergangenen Saisons. Außerdem holte er mit Trabzonspor zwei Mal den türkischen Pokal (94/95, 2009/10).

Besiktas-Stars: Players to watch

Pepe (Portugal/Abwehr/34): Der langjährige Real-Verteidiger soll bei Besiktas den Laden dicht halten. Ein absoluter Leader, der immer mit vollem Einsatz voran geht.

Ricardo Quaresma (Portugal/Mittelfeld/34): Stand bereits bei Barca, Porto und Chelsea unter Vertrag und wurde gemeinsam mit Pepe 2016 Europameister. Bei Besiktas auf dem rechten Flügel gesetzt.

Tallisca (Brasilien/Mittelfeld/23): Bringt die kreative Note in das Spiel von Besiktas und ist selbst torgefährlich. In der Champions League traf er bereits vier Mal, in der Liga war er immerhin an fünf Treffern direkt beteiligt.

Cenk Tosun (Türkei/Mittelstürmer/26): Der gebürtige Wetzlarer ist der Goalgetter von Besiktas. In der Liga war der Angreifer bereits sieben Mal erfolgreich, in der Champions League traf er auch vier Mal.

Profis mit deutschem Pass im Kader

Gökhan Töre

Tolgay Arslan

Cenk Tosun

Orkan Cinar

Erfolge in der Vereinsgeschichte von Besiktas