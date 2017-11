RBL in Monaco: "Wir müssen gewinnen"

Ligue 1 Amiens -

Lille Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Coppa Italia Udinese -

Perugia Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Copa Sudamericana Junior -

Flamengo Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Lok Moskau -

Kasan Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man Utd Primera División Sevilla -

La Coruna Ligue 1 Lille -

Toulouse Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Primera División Bilbao -

Real Madrid Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal

RB Leipzig steht am Dienstag in der Champions League schon gehörig unter Druck. Bei AS Monaco muss ein Sieg her.

Bei Regen und vier Grad Kälte ließ Trainer Ralph Hasenhüttl seine Spieler am Montagmorgen zum Abschlusstraining in Leipzig antreten. Es wurde kaum geredet, die Stimmung war angespannt. Allen Profis war klar, dass wohl nur ein Sieg am Dienstag beim AS Monaco (20.45 Uhr im LIVETICKER) die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale der Champions League erhält.

Gegen Mittag hob der Charterflieger dann von Leipzig Richtung Südfrankreich ab. "Wir müssen alles in das Spiel legen und uns klar machen, dass wir gewinnen müssen", hatte RB-Profi Kevin Kampl zuvor gesagt. Und Keeper Peter Gulacsi brachte es auf den Punkt: "Wir wissen, dass wir gegen Monaco nur mit einem Sieg im Rennen bleiben können."

Einen Lerneffekt erhofft sich RB aus dem Leverkusen-Spiel am Wochenende, das trotz eines 2:2 für Gulacsi eine gefühlte Niederlage war. Zweimal hatte RB geführt und 40 Minuten in Überzahl gespielt. "Wenn wir führen, müssen wir besser verteidigen - mit allen Mitteln, die wir haben", sagte der Ungar.

"Wir gehen mit viel mehr Mut an die Sache heran"

In der Königsklasse lief es bislang nicht rund. Beim 1:1 im Hinspiel gegen Monaco hatten die Sachsen zu Hause wichtige Punkte liegen gelassen, die jetzt in der Abrechnung fehlen. Damals habe man noch nicht gewusst, wo man im Wettbewerb steht, sagte Abwehrspieler Willi Orban dem kicker: "Wir gehen mit viel mehr Mut an die Sache heran."

Wahrscheinlich aber benötigen die Leipziger zum Weiterkommen auch im letzten Gruppenspiel einen Sieg. Am 6. Dezember ist Besiktas Istanbul zu Gast. "Ich traue uns auch zu, zweimal zu gewinnen", meinte Orban, obwohl der deutsche Vizemeister beim 0:2 in Istanbul viel Lehrgeld zahlen musste.

Werner und Poulsen wohl im Sturm, Keita und Kampl in der Zentrale

Im Sturm wird Hasenhüttl in Monaco neben Nationalspieler Timo Werner wahrscheinlich Yussuf Poulsen als zweite Spitze aufbieten. Poulsen ist im Pressing stark, soll schon früh Bälle erobern. Auch in der Mittelfeldzentrale wird RB wohl auf Attacke setzen und die offensivere Variante mit Naby Keita und Kampl bringen. Der zuletzt ebenfalls starke Diego Demme müsste damit zunächst auf der Bank Platz nehmen.

In Monaco treffen die Leipziger auf einen unberechenbaren Gegner. In der Champions League ist der Vorjahres-Halbfinalist in der Gruppe G mit nur zwei Punkten noch hinter Leipzig Letzter, in der Liga rangiert das Team von Trainer Leonardo Jardim trotz eines 1:1-Ausrutschers am Wochenende in Amiens auf Rang zwei. Am Sonntag kommt Paris Saint Germain zum Schlagerspiel ins Fürstentum.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Monaco: Subasic - Raggi, Glik, Jemerson, Jorge - Fabinho, Tieleman - Rony Lopes, Joao Moutinho, Balde - Falcao. - Trainer: Jardim.

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg - Kampl, Keita - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner. - Trainer: Hasenhüttl.

Schiedsrichter: Undiano Mallenco (Spanien)