Wo kann ich Juventus - Barcelona live sehen?

Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Crotone Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Coppa Italia Udinese -

Perugia Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Copa Sudamericana Junior -

Flamengo Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Lok Moskau -

Kasan Championship Millwall -

Sheff Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man Utd Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A Torino -

Atalanta Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua

Am fünften Spieltag der Champions-League-Gruppenphase empfängt Juventus Turin den FC Barcelona (Mittwoch, 20.45 Uhr im LIVETICKER). Hier gibt es alle Infos zu den Mannschaften, den Ausfällen auf beiden Seiten sowie der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Juventus Turin ist nach dem gewonnenen direkten Vergleich gegen Sporting Lissabon der zweite Platz in der Gruppe D nur noch theoretisch zu nehmen, drei Punkte aus den verbleibenden beiden Partien reichen der alten Dame zum sicheren Weiterkommen.

Der erste Platz in der Gruppe scheint hingegen fest an den FC Barcelona vergeben. Nach dem souveränen 3:0-Sieg im ersten Vergleich der beiden Mannschaften würden sich die Katalanen mit einem Remis bereits den ersten Platz sichern. Nur bei einer deutlichen Niederlage würde Barcelona von Juventus noch verdrängt werden.

Die Tabelle der Gruppe D vor dem fünften Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 FC Barcelona 4 7:1 6 10 2 Juventus Turin 4 5:5 0 7 3 Sporting Lissabon 4 5:6 -1 4 4 Olympiakos Piräus 4 3:8 -5 1

Wann findet das Spiel Juventus - Barcelona statt?

Partie Juventus Turin - FC Barcelona Anstoß Mittwoch, 22. November um 20.45 Uhr Stadion Allianz Stadium in Turin

Wo kann ich die Partie im TV und Livestream sehen?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel in der Einzeloption und der Konferenz. Alle Kunden des Senders haben zudem die Möglichkeit die Partie auch über SkyGo im Livestream zu verfolgen.

Juventus Turin gegen FC Barcelona im Liveticker

Zusammen mit allen anderen Partien des fünften Spieltags könnt ihr die Partie auch im Liveticker von SPOX verfolgen.

Buffon vor Karriereende, Dybala noch ohne Treffer

Gegen Sampdoria Genua gönnte Max Allegri mit Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli und Paulo Dybala einigen Stammspielern eine Verschnaufspause, was sich bei 2:3-Niederlage aber prompt rächte. Gegen Barcelona sind die drei Akteure wieder in der Startelf zu erwarten, darüber hinaus stehen Allegri alle Spieler zur Verfügung.

Vor allem Dybala wird sich gegen die Katalanen beweisen wollen. Während sich der Argentinier in der Serie A bislang mit zwölf Toren in 13 Einsätzen in Topform präsentierte, wartet er in der aktuellen Saison der Champions League noch auf seinen ersten Treffer.

Im Vorfeld der Partie deutete Juves Torhüter-Legende darüber hinaus sein Karriereende im kommenden Sommer an, zuvor wolle er allerdings "versuchen, die Champions League zu gewinnen."

Die Basis für den ersehnten Triumph könnte Juves imposante Heimserie auf internationaler Bühne bilden: In europäischen Spielen ist der italienische Rekordmeister seit 25 Spielen ungeschlagen.

Suarez beendet Torflaute gegen Leganes

Seit den beiden Niederlagen zu Saisonbeginn in der Supercopa stehen für den FC Barcelona in 17 Spielen 15 Siege und zwei Remis in der Bilanz. Gegen Leganes erzielte Luis Suarez seine ersten Treffer seit über einem Monat, gegen Juventus will der Uruguayer auch in der Champions League seinen ersten Saisontreffer markieren.

Neben Suarez ruhen die Hoffnungen der Katalanen natürlich vor allem auf Lionel Messi, der bereits im Hinspiel doppelt erfolgreich war. In Abwesenheit des verletzten Ousmane Dembele hat Ernesto Valverde auf dem linken Flügel die Wahl zwischen Paco Alcacer und Gerard Deulofeu, die den Franzosen bislang im Wechsel vertraten.

Verzichten muss Valverde darüber hinaus auch auf die verletzten Rafinha, Arda Turan, Sergi Roberto, Andre Gomes und Javier Mascherano.

Ein Dauerbrenner der letzten Jahre

Saison Champions-League-Runde Paarung Ergebnis 2017/18 Gruppenphase FC Barcelona - Juventus Turin 3:0 2016/17 Viertelfinale FC Barcelona- Juventus Turin 0:0 2016/17 Viertelfinale Juventus Turin - FC Barcelona 3:0 2015/16 Finale Juventus Turin - FC Barcelona 1:3

Nach zwölf Jahren Pause treffen beide Vereine aktuell in der dritten Saison in Folge aufeinander. Bei zwei Remis und zwei Niederlagen konnten die Katalanen noch nie in Turin gewinnen.