Fängt der FC Porto Besiktas noch ab?

Ligue 1 Amiens -

Lille Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Crotone Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Coppa Italia Udinese -

Perugia Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Copa Sudamericana Junior -

Flamengo Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Lok Moskau -

Kasan Championship Millwall -

Sheff Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man Utd Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A Torino -

Atalanta Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal

Die Gruppe G in der Champions League hat es in sich: Vor den letzten beiden Spieltagen dürfen sich alle vier Mannschaften noch berechtigte Hoffnungen auf das Achtelfinale machen. Die besten Karten hat aber Spitzenreiter Besiktas, der im Spitzenspiel gegen den FC Porto alles klar machen kann. SPOX sagt euch, was ihr über das Spiel wissen müsst, wie die Ausgangslage in der Gruppe G ist, und wo ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Wer hätte das gedacht? Die Altherrentruppe von Besiktas straft bislang in dieser Champions-League-Gruppenphase alle Kritiker Lügen und führt die Gruppe G souverän mit zehn Punkten an. Den ersten Matchball zur ersten Teilnahme an einem Champions-League-Achtelfinale überhaupt in der Vereinshistorie vergab Besiktas am vergangenen Spieltag gegen die AS Monaco. Im heimischen Hexenkessel soll gegen den FC Porto aber nun der entscheidende Schritt gemacht werden.

Ein Sieg wäre sogar gleichbedeutend mit dem Gruppensieg. Bei einer Niederlage wäre der Kampf um die Achtelfinal-Tickets hingegen wieder eröffnet, vorausgesetzt RB Leipzig schlägt Monaco im Parallelspiel. In diesem Szenario könnte Besiktas sogar noch das Achtelfinale verpassen. Im Hinspiel ließ Besiktas die Dragoes aber ganz alt aussehen: Talisca, Cenk Tosun und der Ex-Hoffenheimer Ryan Babel sorgten für den verdienten 3:1-Auswärtssieg.

Der FC Porto hingegen meldete sich seinerseits am vergangenen Spieltag zurück im Kampf um das Champions-League-Achtelfinale und landete einen immens wichtigen Dreier gegen RB Leipzig. Damit haben die Dragoes in der Gruppe G wieder alles in der eigenen Hand.

Wann findet Besiktas gegen FC Porto statt?

Partie Besiktas - AS Monaco Anpfiff Dienstag, 21. November um 18 Uhr Spielort Vodafone Park, Istanbul

Wo finde ich einen Livestream zu Besiktas gegen FC Porto?

Im Free-TV hat sich das ZDF die Live-Rechte für die Champions League gesichert. Allerdings überträgt der öffentlich-rechtliche Sender lediglich das Mittwoch-Spiel mit deutscher Beteiligung. Das Spiel zwischen Besiktas und dem FC Porto läuft auf dem Pay-TV-Sender Sky.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich Sky Sport 2 HD Sky Go

Wo finde ich einen Liveticker zu Besiktas gegen FC Porto?

Das Spiel zwischen den beiden Führenden in der Gruppe G dürfte insbesondere für die Anhänger von RB Leipzig nicht gänzlich uninteressant sein. Wer kein Sky-Abonnement besitzt, kann das Spiel auf SPOX im kostenlosen LIVETICKER verfolgen.

Besiktas JK und die Wiedergeburt des Ryan Babel

Lange Zeit war es still um Ryan Babel. Nach den Stationen Liverpool, Hoffenheim und Ajax Amsterdam verschwand das einstige Wunderkind aus der Ajax-Talentschmiede fast gänzlich von der Bildfläche. Kasimpasa, Al-Ain und Deportivo La Coruna - statt Anfield Road oder Bundesliga. Im Januar diesen Jahres wechselte Babel ablösefrei von Deportivo zu Besiktas und erlebt dort so etwas wie den zweiten Frühling seiner Karriere.

Babel ist bei Trainer Senol Günes gesetzt und zahlt das in ihn gesetzte Vertrauen mit Toren zurück. In elf Spielen in der Süper Lig traf Babel vier Mal und auch in der Champions League erzielte Babel bereits zwei Treffer.

FC Porto: Mit Dusel und Aboubakar an der Blamage vorbei

Vincent Aboubakar ist so etwas wie die personifizierte Lebensversicherung für den FC Porto. Sowohl in der Champions League als auch in der Liga NOS trifft der Kameruner nach Belieben. 15 Tore in 17 Pflichtspielen stehen für ihn bislang in der Bilanz. In der Champions League trifft Aboubakar im Schnitt sogar alle 84 Minuten. Die Abwehr von Besiktas um den Ex-Königlichen Pepe dürfte also gewarnt sein.

Am Freitag vor dem Spitzenspiel gegen Besiktas war es erneut Aboubakar, der die Dragoes vor einer Blamage bewahrte. Im Pokal musste Porto gegen Aufsteiger Portimonense bis zur die letzten Sekunde um das Weiterkommen zittern. Der eingewechselte Yacine Brahimi besorgte in der 90. Minute den 2:2-Ausgleich, ehe Aboubakar abermals in der Nachspielzeit zum 3:2-Siegtreffer zuschlug. Die Devise ist also klar: Selbst wenn bei Porto nicht viel zusammenläuft, durch Aboubakar bleiben die Portugiesen stets gefährlich.

Die Ausgangslage in der Gruppe G

Die AS Monaco hat vor den letzten beiden Spieltagen in der Gruppe G wohl die schlechtesten Aussichten auf das Weiterkommen. Gegen RB Leipzig muss unbedingt ein Sieg her, andernfalls sieht es auch mit einem Verbleib in der Europa League düster aus. Aus deutscher Sicht wäre wohl ein Sieg von Besiktas im Spiel gegen den FC Porto das wünschenswerteste Szenario. Macht Leipzig gegen Monaco seine Hausaufgaben, würde RB vor dem letzten Spieltag wieder auf Platz zwei springen.