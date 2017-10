Sarri: Guardiola "ein heiliges Monster"

Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Championship Wolves -

Fulham Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Premier League Lok Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien

Maurizio Sarri, der mit seinem SSC Neapel am Mittwoch auf Manchester City (20.45 Uhr im LIVETICKER) trifft, möchte sich nicht mit Pep Guardiola, dem Trainer der Citizens vergleichen. Die Mannschaften der beiden sind aktuell in brillanter Form und führen beide noch ungeschlagen ihre jeweiligen Ligen an.

"Ich kann mich nicht mit Guardiola, vergleichen, einem heiligen Monster und dem aktuell besten Trainer der Welt", erklärte Sarri auf der Pressekonferenz vor der Champions-League-Partie.

Der Italiener schwärmt: "Mir gefällt seine Philiosphie, die Idee, dass seine Mannschaft stets im Ballbesitz ist, die beinahe schon genialen Laufwege und die Art, wie City den Ball zurückerobert."

"Guardiola wird unsere Sichtweise verändern"

Sarri ist sich sicher, dass Guardiolas Spielweise die Geschichte des Fußballs nachhaltig prägen wird. "Wir reden von einem dieser Trainer, die, wenn sie den Sport verlassen, unsere Sichtweise auf den Fußball verändert haben werden", so der 58-Jährige.

Sarri musste im Champions-League-Hinspiel gegen die Skyblues eine 1:2-Niederlage hinnehmen.