Wo kann ich Real gegen die Spurs sehen?

Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Bromwich Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Ligue 1 Saint-Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Premier League ZSKA Moskau -

Zenit St Petersburg Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolves Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nice Championship Leeds -

Sheff Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man Utd -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Arsenal v

Swansea Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Premier League Bournemouth -

Chelsea Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

Eindhoven Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Ligue 1 Toulouse -

Saint-Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Primera División Malaga -

Celta Vigo Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano

Im Santiago Bernabeu kommt es am 3. Spieltag zum Gigantentreffen der Gruppe H: Real Madrid empfängt die Tottenham Hotspur (Di., 20.45 Uhr im LIVETICKER). Hier gibt es alle Infos zum Spiel, den Mannschaften, der Übertragung im TV und Livestream, sowie dem Liveticker.

Zwei Spiele, zwei Siege, sechs Buden und nur einen Gegentreffer - die Königlichen und die Spurs marschieren in der Gruppe H im Gleichschritt gnadenlos vorneweg. Jetzt wird mindestens eines der Topteams in der Gruppe von Borussia Dortmund Federn lassen, wenn es im Santiago Bernabeu zum Showdown des Titelverteidigers mit dem englischen Vizemeister kommt.

Für Real, das in der Liga fünf Punkte hinter der Tabellenspitze liegt, wird das Heimspiel definitiv kein Selbstläufer. Vor allem ein Name dürfte bei den Blancos derzeit für Respekt sorgen: Spurs-Stürmer Harry Kane befindet sich in der Form seines Lebens und traf in der laufenden Saison in zehn Pflichtspielen bereits elf Mal - in der Königsklasse führt er die Torjägerliste mit fünf Buden an.

Ein Wiedersehen von Tottenham mit Gareth Bale bleibt derweil aus. Der ehemalige Spurs-Star in Diensten von Real fällt mit muskulären Problemen gegen seinen Ex-Klub aus. Auf Seiten der Gäste aus Tottenham fehlt Superstar Dele Alli, der ausgerechnet in Madrid das letzte Spiel seiner Rotsperre absitzen muss.

Wann findet Real gegen Tottenham statt?

Spiel Real Madrid - Tottenham Hotspur Datum Dienstag, 17. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr Spielort Santiago Bernabeu

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Sky Sky Go



Das Topspiel der Gruppe H wird im deutschsprachigen Raum nicht im Free-TV übertragen. Dafür ist das Spiel beim Pay-TV-Sender Sky als Einzelspiel (Sky Sport 5) oder in der Konferenz (Sky Sport 1) zu sehen. Via SkyGo bietet der Sender auch einen Livestream für die Partie an.

Wo kann ich Real gegen Tottenham im Liveticker verfolgen?

Bei SPOX habt ihr wie an jedem Spieltag der Champions League die Möglichkeit, die Partie einzeln oder in der Konferenz im Liveticker zu verfolgen.

Die Tabelle der Gruppe H vor dem 3. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Differenz Punkte 1 Real Madrid 2 5 6 1 Tottenham Hotspur 2 5 6 3 Borussia Dortmund 2 -4 0 4 APOEL Nikosia 2 -6 0

Der voraussichtliche Kader von Real Madrid

Position Spieler Real Madrid Tor Kiko Casilla Abwehr Sergio Ramos, Raphael Varane, Jesus Vallejo, Nacho Fernandez, Marcelo, Theo Hernandez Mittelfeld Casemiro, Marcos Llorente, Toni Kroos, Luka Modric, Dani Ceballos, Isco Sturm Marco Asensio, Lucas Vazquez, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Borja Mayoral

Fraglich: Keylor Navas

Nicht dabei: Daniel Carvajal (Viruserkrankung), Mateo Kovacic (Patellasehnenriss), Gareth Bale (muskuläre Probleme)

Der voraussichtliche Kader von Tottenham Hotspur

Position Spieler Tottenham Hotspur Tor Hugo Lloris, Michel Vorm, Paulo Gazzaniga Abwehr Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez, Juan Foyth, Serge Aurier, Kieran Trippier, Kyle Walker-Peters Mittelfeld Eric Dier, Moussa Sissoko, Mousa Dembele, Harry Winks, Christian Eriksen Sturm Heung-Min Son, Harry Kane, Fernando Llorent

Nicht dabei: Danny Rose (Innenbandriss im Knie), Victor Wanyama (Knieverletzung), Dele Alli (Rotsperre), Erik Lamela (Hüftverletzung), Georges-Kevin N'Koudou (Gehirnerschütterung), Ben Davies (krank)

Vorschau aufs Spiel