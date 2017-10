Wo kann ich RB Leipzig - FC Porto live sehen?

Bundesliga So Jetzt Alle Highlights des Spieltags inkl. Werder-Gladbach Superliga Live River Plate -

Am 3. Spieltag der Gruppenphase will RB Leipzig gegen den FC Porto den ersten Sieg der Klub-Historie in der Champions League einfahren. Nachdem RB die Heimserie von Borussia Dortmund im Topspiel am vergangenen Samstag beendet hat, dürfte Leipzig vor dem Spiel gegen Porto vor Selbstvertrauen nur so strotzen. SPOX sagt euch, was ihr vor dem dritten Spiel der Leipziger in der Champions League wissen müsst, und wo ihr das Spiel anschauen könnt

41 Spiele in Folge hatte Borussia Dortmund im heimischen Westfalenstadion nicht mehr verloren. Eine Serie die nun ausgerechnet RB Leipzig am Samstag beendete. Der 3:1-Sieg beim Tabellenführer kommt für RB genau zum richtigen Zeitpunkt, denn in der Champions League läuft es bis dato noch nicht für die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl.

Dem ordentlichen Auftakt beim historischen ersten Champions-League-Heimspiel gegen den AS Monaco folgte eine enttäuschende Leistung in aufgeheizter Atmosphäre bei Besiktas JK. Mit dem neu gewonnenen Selbstvertrauen aus der Bundesliga soll für Leipzig nun auch der erste Sieg auf internationaler Bühne folgen.

Ein durchaus schwieriges Unterfangen gegen den FC Porto. Der Titelträger von 2004 hat in dieser Spielzeit von sechs Auswärtsspielen fünf gewonnen. Besonders überzeugend war das 3:0 beim AS Monaco im Stade-Louis-II. Wie RB tankte auch Porto am Wochenende ordentlich Selbstvertrauen mit einem souveränen 6:0 im Pokal. Dass die Dragoes allerdings auch schlagbar sind, stellte der Spitzenreiter der Gruppe Besiktas bereits unter Beweis.

Wann spielt RB Leipzig gegen den FC Porto?

Spiel RB Leipzig - FC Porto Datum Dienstag, 17. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

Wo wird RB Leipzig gegen FC Porto im TV übertragen?

Weil das ZDF sich lediglich die Übertragungsrechte für die Champions-League-Spiele am Mittwoch gesichert hat, wird das Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Porto lediglich im Pay-TV auf Sky übertragen.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Sky Sky Go

Wo finde ich einen Liveticker zu RB Leipzig gegen FC Porto?

SPOX bietet zu jedem Spiel in der Champions League einen Liveticker an. Hier geht's zum LIVETICKER für RB Leipzig gegen FC Porto.

Der Kader von RB Leipzig gegen FC Porto

Ralph Hasenhüttl hat momentan gerade in der Offensive ein echtes Luxus-Problem. Nachdem sich auch Timo Werner wieder fit gemeldet hat, hat Hasenhüttl zusätzlich mit Yussuf Poulsen, Jean-Kevin Augustin, Bruma, Emil Forsberg und Marcel Sabitzer die freie Auswahl.

Position Spieler RB Leipzig Torhüter Yvon Mvogo, Peter Gulacsi Abwehrspieler Willi Orban, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Marcel Halstenberg, Bernardo, Lukas Klostermann Mittelfeldspieler Diego Demme, Stefan Ilsanker, Naby Keita, Kevin Kampl, Konrad Laimer, Dominik Kaiser, Emil Forsberg Stürmer Bruma, Marcel Sabitzer, Timo Werner, Yussuf Poulsen, Jean-Kevin Augustin

Anzunehmen ist, dass der formstarke Sabitzer und der gegen den BVB auf ganzer Linie überzeugenden Bruma auf den Außen gesetzt sein werden. Hasenhüttl könnte in der Champions League die Rotationsmaschine anwerfen und die gegen Dortmund über 90 Minuten auf der Bank sitzende Forsberg und Werner von Anfang an bringen.

Defensiv wird aller Voraussicht nach Lukas Klostermann fehlen, allerdings wurde der von Bernardo bereits in Dortmund bestens vertreten. In der Innenverteidigung wird Willi Orban neben Upamecano wohl wieder zurück in die Anfangsformation kommen.

Der Kader vom FC Porto gegen RB Leipzig

Die wichtigen Spieler hat Porto-Trainer Sergio Conceicao für das Spiel in Leipzig allesamt an Bord. Besonders wichtig für die Dragoes in dieser Saison ist einmal mehr Vincent Aboubabakar, der in acht Spielen bereits sechs Tore erzielte.

Position Spieler FC Porto Torhüter Iker Casillas, Jose Sa Abwehrspieler Alex Telles, Ivan Marcano, Felipe, Miguel Layun, Diego Reyes, Maxi Pereira, Ricardo Mittelfeldspieler Danilo Pereira, Sergio Oliveira, Hector Herrera, Yacine Brahimi, Olivier Torres, Otavio, Andre Andre Stürmer Vincent Aboubakar, Tiquinho Soares, Jesus Corona, Moussa Marega, Francisco Soares

Die zentrale Rolle im 4-3-3-System von Conceicao spielt allerdings Danilo Pereira auf der Sechs. Ein zentraler Vorteil für Porto könnte am Dienstag sein, dass die Dragoes am Wochenende lediglich im Pokal ran mussten und dort im Schongang weiterkam. Das spart Kräfte für das wegweisende Spiel in der Champions League.

Die Ausgangslage in der Gruppe Gruppe G vor dem 3. Spieltag

Obwohl Leipzig nach zwei Spielen erst einen Punkt auf dem Konto hat, ist für RB in der Gruppe G noch alles drin. Ein Sieg über Porto ist allerdings Pflicht, wenn man ein ernstes Wörtchen im Kampf um das Champions-League-Achtelfinale mitreden möchte. Besiktas kann sich am dritten Spieltag bereits einen komfortablen Vorsprung erarbeiten.