Wieder ein Erfolgserlebnis für die Reds?

Der FC Liverpool empfängt am vierten Spieltag der Champions-League-Gruppe E den NK Maribor. Das Team von Jürgen Klopp will dabei an die dominante Leistung aus dem Hinspiel in Slowenien anknüpfen. SPOX liefert euch die wichtigsten Infos zum Spiel und verrät, wo ihr die Partie im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sieben Buden (!) schenkten die Reds im Hinspiel vor zwei Wochen dem bemitleidenswerten Maribor ein - und das auch noch auswärts. Liverpool schien nach dem Punktgewinn gegen Manchester United am Wochenende zuvor wieder Fahrt aufzunehmen, mittlerweile ist die Euphorie an der Anfield Road aber wieder dahin.

Chancenlos war Jürgen Klopps Truppe beim anschließenden 1:4 im Topspiel gegen Tottenham. Liverpool steht in der Premier League Stand jetzt auf Platz sechs liegend nicht einmal auf einem Europapokal-Platz, die Kritik an Team und Coach ist enorm.

Da ist ein Sieg zuhause gegen die Slowenen selbstredend Pflicht. In der heimischen Priv Liga liefert sich Maribor einen heißen Zweikampf um die Tabellenspitze mit Olimpija Ljubljana, in der Königsklasse sieht die Sache aber trist aus: Nicht nur dank der Abreibung gegen die Reds liegt der NK mit einem Punkt und elf Gegentoren am Tabellenende - unter Umständen ist das CL für die Slowenen schon nach dem Spiel beendet.

Die Tabelle der Gruppe E vor dem 4. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 FC Liverpool 3 10:3 7 5 2 Spartak Moskau 3 7:3 4 5 3 FC Sevilla 3 6:7 -1 4 4 NK Maribor 3 1:11 -10 1

Wann findet Liverpool gegen Maribor statt?

Partie FC Liverpool - NK Maribor Anpfiff Mittwoch, 1. November um 20.45 Uhr Stadion Anfield in Liverpool

Wo kann ich die Partie im TV und Livestream verfolgen?

Im deutschsprachigen Raum wird das Spiel exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky als Einzelspiel oder in der Konferenz übertragen. Über Sky Go kann die Partie auch im Livestream verfolgt werden.

Wo kann ich das Spiel im Liveticker verfolgen?

Wie an jedem Champions-League-Spieltag bietet SPOX Liveticker zu allen Spielen an. Auch das Duell Liverpool gegen Maribor kann als Einzelspiel oder in der Konferenz im Ticker verfolgt werden.

Jürgen Klopp in der Kritik

Schwacher Spielaufbau, eine desorientierte Defensive, keine Weiterentwicklung der Spielkultur - die Kritik, die gerade auf Liverpool und speziell Coach Jürgen Klopp hereinbricht, ist harsch. Der Trainer durchlebt seine schwierigste Phase an der Anfield Road, was sich auch an den Zahlen ablesen lässt: "Wir sind Neunter mit der schlechtesten Statistik seit 1964", schimpfte der Coach vor dem jüngsten Ligaspiel gegen Huddersfield, das die Statistiken mit einem 3:0 zwar etwas schönen konnte - zufrieden ist allerdings niemand in Liverpool.

Vor allem der unausgeglichene Kader wird Klopp immer wieder vorgeworfen. Vorne zaubern Roberto Firmino, Philippe Coutinho & Co., hinten sind haarsträubende individuelle Fehler an der Tagesordnung. Die bringen Klopp mittlerweile so in Rage, dass er nach dem 1:4 gegen Tottenham sogar seine eigenen Spieler attackierte: "Wäre ich in dieser Situation auf dem Platz gewesen, wäre Harry Kane nicht an den Ball gekommen - das Tor wäre mit mir auf dem Platz nicht gefallen."

Vorschau aufs Spiel: