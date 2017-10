Wo kann ich den FCB im Celtic Park live sehen?

Copa Libertadores Lanus -

Vierter Spieltag der Champions League-Gruppenphase: Die Bayern müssen auf die Insel. In der Gruppe B empfängt Celtic Glasgow den frischgebackenen Bundesliga-Spitzenreiter, der nach den jüngsten Erfolgen gegen RB Leipzig vor Selbstvertrauen nur so strotzen dürfte. SPOX liefert euch alle Infos zum Spiel, den beiden Teams, zu einer Übertragung im TV und Livestream und zu den Livetickern.

Alles 3:0, oder was? Drei Mal hat der FC Bayern bisher in dieser Saison Champions League gespielt. Drei Mal lautete das Ergebnis exakt gleich: 3:0. Nur einmal bedeutete das eine Niederlage für die Bayern. Das 3:0 in Paris war zugleich das letzte Spiel von Carlo Ancelotti.

Doch seitdem Jupp Heynckes die Bayern übernahm, scheint wieder alles für die Münchner zu laufen: Im Eiltempo kehrte der Bundesligaprimus zurück an die Tabellenspitze, zog gegen Leipzig in die nächste Runde des DFB-Pokals ein und ist in der Champions League auf Kurs Achtelfinale.

Wann startet die Partie im Celtic-Park statt?

Spiel Celtic Glasgow - FC Bayern Datum Dienstag, 31. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr Spielort Celtic Park, Glasgow

TV-Sender & Livestream

Da sich das ZDF lediglich die Übertragungsrechte der Mittwoch-Spiele in der Champions League gesichert hat, wird das Spiel der Gastauftritt des FC Bayern bei Celtic Glasgow nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel live und in voller Länge.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Sky Sky Go

Wo kann ich Bayern - Celtic im Liveticker verfolgen?

Für alle, die kein Sky-Abo haben: Nicht verzagen! SPOX hält euch während der Partie in Glasgow im LIVETICKER immer auf dem Laufenden.

Die Tabelle der Gruppe B vor dem vierten Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Gegentore Differenz Punkte 1 Paris Saint-Germain 3 12 0 +12 9 2 Bayern München 3 6 3 +3 6 3 Celtic Glasgow 3 3 8 -5 3 4 RSC Anderlecht 3 0 10 -10 0

Vorschau aufs Spiel

Das bislang einzige Mal, dass sich beide Teams in Schottland begegneten war in der Champions-League-Saison 2003/04. Das Spiel damals: Genauso trostlos wie das schottische Wetter Ende Oktober: 0:0.

Das Team von Brendan Rodgers marschiert nicht so souverän wie gewohnt durch die Scottish Premiership. 2017/18 gab es bereits drei Unentschieden, der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Aberdeen beträgt nur einen Punkt. Auch die Generalprobe am Samstag gegen Kilmarnock ging schief: Im Celtic Park kam man gegen das Tabellenschlusslicht nicht über ein 1:1 hinaus.

Jupp Heynckes ist der erste Bayern-Coach, der mit drei Bundesliga-Siegen ohne Gegentor startet.

Spielplan des FC Bayern München