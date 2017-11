Monacos erstes Endspiel bei Besiktas

Championship Preston -

Die Ausgangslage vor dem Champions-League-Spiel zwischen Besiktas und AS Monaco in der Gruppe G ist klar: Für die AS geht es in den letzten drei Spielen der Gruppenphase um nicht weniger, als das Überwintern in einem europäischen Wettbewerb. Besiktas hingegen ist mit drei Siegen aus drei Spielen klar auf Kurs Achtelfinale. SPOX gibt euch alle Infos zum Spiel, der Champions-League-Gruppe G und sagt euch, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.

Überzeugend. Mit diesem Wort lassen sich die bisherigen Auftritte von Besiktas in der Gruppenphase der Champions League bestens beschreiben. Die Adler marschieren durch die Gruppe G und thronen mit der Maximalausbeute von neun Punkten aus drei Spielen über RB Leipzig, dem FC Porto und der AS Monaco. Mit dem Einzug ins Achtelfinale winkt Besiktas der größte Erfolg seit mehr als zehn Jahren auf internationalem Parkett.

Vor zwei Wochen drohte Besiktas allerdings der erste Punktverlust - und das ausgerechnet gegen die Monegassen. Radamel Falcao schoss die AS in Führung, doch Cenk Tosun sorgte mit seinem Doppelschlag doch noch für den Auswärtsdreier. In den vergangenen beiden Ligaspielen rehabilitierte sich Monaco mit zwei souveränen Siegen und verteidigte den zweiten Platz in der Ligue 1 gegen Olympique Lyon.

Wann findet Besiktas gegen AS Monaco statt?

Partie Besiktas - AS Monaco Anpfiff Mittwoch, 01. November um 18 Uhr Spielort Vodafone Park, Istanbul

Falcao vs. Tosun: Duell der Ballermänner

Sowohl Radamel Falcao, als auch Cenk Tosun drückten bereits dem Hinspiel ihren Stempel auf und waren quasi im Alleingang für den Endstand verantwortlich. Auch in der Liga sind beide Stoßstürmer die zuverlässigsten Knipser für ihre Vereine.

Insbesondere Falcao trifft in der Ligue 1 wie kaum ein anderer und führt die Torschützenliste mit 13 Treffern in neun Spielen souverän vor Edinson Cavani (elf Tore) an. Angesichts dieser Trefferquote wirkt die Ausbeute von Cenk Tosun in der türkischen Süper Lig mit vier Treffern in neun Spielen fast schon verschwindend gering. Allerdings trifft der Ex-Frankfurter in der Champions League besonders gerne.

Wo finde ich einen Livestream zu Besiktas gegen AS Monaco?

Die TV-Rechte an Champions-League-Übertragungen liegen aktuell noch beim Pay-TV-Sender Sky. Lediglich am Mittwochabend zeigt das ZDF ein Spiel mit deutscher Beteiligung im Free-TV. Das Spiel zwischen Besiktas und AS Monaco können Sky-Kunden auch via Sky Go im Livestream verfolgen.

Wo kann ich Besiktas gegen AS Monaco im Liveticker verfolgen?

Wie zu allen Spielen der Champions League, bitete SPOX auch für Besiktas gegen AS Monaco einen LIVETICKER an.

Besiktas und AS Monaco ohne personelle Probleme

Während Leonardo Jardim aktuell keinen verletzten Spieler im Kader hat und sich sogar den Luxus erlauben konnte, Falcao gegen Girondins Bordeaux zu schonen, hat auch Besiktas Coach Senol Hünes alle wichtigen Bausteine mit Pepe, Quaresma und Co. an Bord.

In den ersten beiden Spielen in der Champions League hütete der Ex-Wolfsburger Diego Benaglio noch das Tor der Monegassen. Gegen Besiktas kehrte allerdings Danijel Subasic zurück zwischen die Pfosten. Voraussichtlich wird Subasic auch im Rückspiel von Beginn an spielen.

Besiktas vs. AS Monaco: Alt gegen jung und der Faktor "Hexenkessel"

Auch wenn man die aktuelle Tabellenkonstellation beiseite lässt, ist das Spiel zwischen Besiktas und der AS Monaco ein Duell der Gegensätze. Mit 30,6 Jahren stellte Besiktas in dieser Champions-League-Saison bis dato die älteste Startelf im Wettbewerb.

Monaco hingegen bot mit einem Durchschnitt von 25,9 Jahren eine der jüngsten Startformationen auf. Mit Blick auf die Tabelle muss das Fazit aktuell lauten: Erfahrung schlägt Jugend.

Die fehlende Erfahrung gepaart mit der unfassbaren Atmosphäre von den Rängen wurde bereits dem RB Leipzig bei der 0:2-Niederlage im Vodafone Park zum Verhängnis. Ein Schicksal, dass nun auch den jungen Monegassen blühen und den vierten Sieg im vierten Spiel von Besiktas begünstigen könnte.

Champions League: Die Ausgangslage in der Gruppe G

Mit dem Sieg am vergangenen Spieltag über den FC Porto hat sich RB Leipzig durchaus eine komfortable Situation im Kampf um die Achtelfinal-Tickets verschafft. Die AS Monaco hingegen muss dringend gegen Spitzenreiter Besiktas den ersten Dreier in dieser Champions-League-Saison einfahren, um sich noch eine Chance auf das Weiterkommen zu erhalten. Im Falle einer Niederlage wird es für die Monegassen auch im Kampf um Platz drei und die Europa League eng.