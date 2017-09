Leipzigs Werner freut sich auf Besiktas

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Bromwich Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification Europe Georgien -

Wales WC Qualification Europe Italien -

Mazedonien WC Qualification Europe Liechtenstein -

Israel WC Qualification Europe Spanien -

Albanien WC Qualification Europe Kroatien -

Finnland WC Qualification Europe Kosovo -

Ukraine WC Qualification Europe Färöer -

Lettland

RB Leipzig hat sich langsam eingespielt und kommt ins Rollen. Nun wartet erneut die Champions League. Timo Werner freut sich schon auf die Begegnung mit Besiktas.

Vor 42.000 Zuschauern in Istanbul werden die Türken Leipzig keinen Meter gönnen. Werner hat damit kein großes Problem: "Das wird dennoch ein ganz normales Fußballspiel." Der 21-Jährige ist derzeit in herausragender Verfassung, gegen Eintracht Frankfurt war er an beiden Treffern direkt beteiligt.

Somit kann er feststellen: "Aber natürlich ist es etwas Besonderes, die Hymne vorm Anpfiff zu hören. Und natürlich hat auch Besiktas enorm viel Qualität. Aber verstecken müssen wir uns da trotzdem nicht. Besser als die Bayern oder Dortmund sind die schließlich auch nicht."

Zum Start in die Königsklasse hatten die Roten Bullen von Trainer Ralph Hasenhüttl gegen den AS Monaco Unentschieden gespielt. Ein Sieg gegen Besiktas könnte den Druck auf die Monegassen erhöhen, die ihrerseits auf den FC Porto treffen.