Tardelli: Dybala muss mehr zeigen

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Championship Cardiff -

Leeds (DELAYED) Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru

Juventus-Turin-Legende Marco Tardelli hat sich zu den Leistungen von Paulo Dybala geäußert. Obwohl der Argentinier grandios in die neue Serie-A-Saison gestartet ist, müsse er in der Champions League noch mehr zeigen. "Ich erwarte noch mehr von ihm", forderte der Europapokal-Sieger von 1985 gegenüber Corriere dello Sport.

Denn der 23-jährige Stürmer zählt schon jetzt zu den größten Stars seines Landes und nicht wenige behaupten, er könne eines Tages Lionel Messi beerben. Doch dafür benötige es mehr, so Tardelli. "Es gibt keinen Zweifel, dass er ein toller Spieler ist. Aber um der neue Messi zu werden, muss er das Team auch in der Champions League anführen, nicht nur in der Serie A", so der 63-Jährige.

In der italienischen Liga ist Dybala nämlich furios gestartet: Der Angreifer erzielte in den ersten sechs Partien sensationelle zehn Tore.