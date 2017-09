"Wir müssen Konsequenzen ziehen"

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Osaka Primera División La Coruna -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Crvena zvezda Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Ligue 1 Nizza -

Marseille Primeira Liga Maritimo -

Benfica WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela

Nach der 0:3-Niederlage des FC Bayern München in der Champions League bei Paris St.-Germain hat der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge auf dem nächtlichen Bankett im Hotel L'Hotel du Collectionneur klare Worte gefunden.

"Das war eine ganz bittere Niederlage. Eine Niederlage, über die es auch zu sprechen gilt, die es zu analysieren gilt und aus der wir auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müssen", sagte Rummenigge mit ernster Miene.

Was die Zuschauer im Pariser Prinzenpark zu sehen bekommen hätten, "war nicht Bayern München". Es sei wichtig, "dass wir schnell nach diesem Spiel wieder die Kurve kriegen und uns als Bayern München präsentieren und dann eben auch zeigen, dass wir eine Mannschaft sind, die in den letzten Jahren in Europa und auch national für Furore gesorgt hat."

Wenige Stunden zuvor hatten die Münchner gegen den französischen Tabellenführer schlecht ausgesehen und nach Toren von Dani Alves, Edinson Cavani und Neymar deutlich verloren.

Die Bankettrede von Karl-Heinz Rummenigge im Wortlaut

Meine Damen und Herren,

ich möchte Sie sehr herzlich im Namen des FC Bayern hier in Paris beim Bankett begrüßen. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Zeit gestern, heute in der schönen Stadt. Wenn ich was zum Spiel sagen möchte, ich glaube, das war eine ganz bittere Niederlage. Eine Niederlage, über die es auch zu sprechen gilt, die es zu analysieren gilt und aus der wir auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müssen.

Weil ich denke, dass das, was wir heute Abend gesehen haben, war nicht Bayern München. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn ich hier so in die Gesichter schaue zu meiner Linken, zu meiner Rechten, dann ist das nicht misszuverstehen oder falsch zu interpretieren.

Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir schnell nach diesem Spiel wieder die Kurve kriegen und uns als Bayern München präsentieren und dann eben auch zeigen, dass wir eine Mannschaft sind, die in den letzten Jahren in Europa und auch national für Furore gesorgt hat und dass wir da wieder anschließen. Ich darf Ihnen trotzdem einen schönen Abend wünschen.