Wo kann ich BVB - Real verfolgen?

Bundesliga So Jetzt Alle Highlights des Spieltags inkl. aller Sonntagsspiele Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification Europe Georgien -

Wales WC Qualification Europe Italien -

Mazedonien WC Qualification Europe Liechtenstein -

Israel WC Qualification Europe Spanien -

Albanien WC Qualification Europe Kroatien -

Finnland WC Qualification Europe Kosovo -

Ukraine WC Qualification Europe Färöer -

Lettland

Am 2. Spieltag der Champions League trifft Borussia Dortmund auf Real Madrid (Di., 20.45 Uhr im LIVETICKER) . Wie ist die Ausgangslage und wer überträgt das Spiel? Hier gibt es alle Infos zum Spiel.

Der BVB ist bereits am 2. Spieltag ordentlich unter Druck. Nach der Auftaktniederlage gegen die Tottenham Hotspur droht in der Königsklasse der komplette Fehlstart. In der Liga hingegen läuft es für die Dortmunder komplett nach Plan: Mit 16 Punkten aus sechs Spielen führen sie die Bundesliga an.

Umgekehrte Vorzeichen bei den Königlichen: Während Real in der Champions League Nikosia mit 3:0 besiegte, läuft es in der Primera Division noch holprig. Der Titelverteidiger sammelte lediglich elf Punkte und hat damit schon einen Rückstand von sieben Zählern auf den FC Barcelona.

Wann spielt der BVB gegen Real?

Spiel Borussia Dortmund - Real Madrid Datum Dienstag, 26. September 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

Wo wird das Spiel übertragen?

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Sky Sky Go



Wo kann ich BVB gegen Real im Liveticker verfolgen?

SPOX bietet LIVETICKER zu zahlreichen Fußballspielen an. Auch die Champions League gehört zum Angebot und so könnt ihr das Spiel bei SPOX im LIVETICKER verfolgen.

Gruppe H

Rang Mannschaft Spiele Differenz Punkte 1 Real Madrid 1 3 3 2 Tottenham Hotspur 1 2 3 3 Borussia Dortmund 1 -2 0 4 APOEL Nikosia 1 -3 0

Der Kader von Borussia Dortmund

Beim Tabellenführer der Bundesliga stehen die formstarken Maximilian Philipp und Pierre-Emerick Aubameyang im Fokus. Während Philipp in der Liga bereits vier Tore erzielte, steht Aubameyang sogar bei acht.

Nuri Sahin trifft auf seinen Ex-Klub: Der Türke wechselte 2011 nach Madrid, konnte sich dort aber nicht durchsetzen und kam schließlich 2013 zurück nach Dortmund.

Position Spieler BVB Torhüter Roman Bürki, Roman Weidenfeller, Dominik Reimann Abwehrspieler Sokratis, Ömer Toprak, Marc Bartra, Neven Subotic, Dan-Axel Zagadou, Jeremy Toljan, Lukasz Piszczek Mittelfeldspieler Julian Weigl, Nuri Sahin, Mahmoud Dahoud, Gonzalo Castro, Mario Götze, Shinji Kagawa Stürmer Andre Schürrle, Andrey Yarmolenko, Christian Pulisic, Maximilian Philipp, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexander Isak

Beim BVB fehlen verletzungsbedingt:

Raphael Guerreiro

Marcel Schmelzer

Eric Durm

Sebastian Rode

Marco Reus

Der Kader von Real Madrid

Bei Real steht mit Toni Kroos ein Deutscher im Kader. Der Mittelfeldspieler stand zuletzt gegen Deportivo Alaves nicht im Kader und auch ein Einsatz gegen den BVB ist fraglich.

Gegen Alaves sammelte hingegen Dani Ceballos Pluspunkte: Der 21-jährige Spanier erzielte beide Treffer beim 2:1-Erfolg.

Position Spieler Real Madrid Torhüter Keylor Navas, Kiko Casilla Abwehrspieler Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho Fernandez, Daniel Carvajal, Achraf Hakimi Mittelfeldspieler Casemiro, Marcos Llorente, Toni Kroos, Luka Modric, Dani Ceballos, Isco Stürmer Cristiano Ronaldo, Marco Asensio, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Borja Mayoral

Bei Real fehlen verletzungsbedingt: