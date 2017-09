Wo kann ich Besiktas gegen Leipzig sehen?

Bundesliga So Jetzt Alle Highlights des Spieltags inkl. aller Sonntagsspiele Ligue 2 Clermont -

Am 2. Spieltag der Champions League kommt es in der Gruppe G zum Duell zwischen Besiktas und RB Leipzig (Di., 20.45 Uhr im LIVETICKER). Hier erfahrt ihr alle Infos zur TV-Übertragung, Livestreams im Internet und den Aufstellungen.

Das Champions-League-Debüt von RB Leipzig verlief mit einem 1:1 gegen die AS Monaco zwar ordentlich, aber nicht herausragend. Gegen Besiktas soll nun der ersten Sieg in der Königsklasse überhaupt eingefahren werden, andernfalls droht Besiktas bereits früh in der Gruppenphase zu enteilen.

Denn die Istanbuler bezwangen am ersten Spieltag den FC Porto und führen damit die Gruppe G mit drei Zählern an. In der Liga liegt Besiktas mit 13 Punkten bei drei Punkten Rückstand auf Galatasaray auf dem zweiten Platz. Am Wochenende setzte es allerdings die erste Niederlage der Saison (1:2 gegen Fenerbahce).

Wann findet Besiktas gegen Leipzig statt?

Spiel Besiktas - RB Leipzig Datum Dienstag, 26. September 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

Wo wird das Spiel übertragen?

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Sky Sky Go

Wo kann ich Besiktas gegen Leipzig im Liveticker verfolgen?

Bei SPOX könnt ihr das Spiel im LIVETICKER verfolgen. Zusätzlich bietet SPOX auch einen LIVETICKER zur Konferenz mit allen Spielen an.

Gruppe G

Rang Mannschaft Spiele Differenz Punkte 1 Besiktas 1 2 3 2 RB Leipzig 1 0 1 3 AS Monaco 1 0 1 4 FC Porto 1 -2 0

Kader von Besiktas

Die Angriffsreihe der Türken ist durchaus prominent besetzt. Aus seiner Zeit beim FC Liverpool und der TSG Hoffenheim ist Ryan Babel auch hierzulande bekannt.

Im ersten Champions-League-Spiel bildete Babel gemeinsam mit Tosun, Quaresma und Talisca die Besiktas-Offensive, die Porto drei Tore einschenkte.

In der Abwehr hat Besiktas mit Tosic und Pepe zwei sehr erfahrene Innenverteidiger, die die Defensive zusammenhalten sollen.

Position Spieler Besiktas Torhüter Fabri, Tolga Zengin Abwehrspieler Matej Mitrovic, Pepe, Dusko Tosic, Fatih Aksoy, Caner Erkin Mittelfeldspieler Gary Medel, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Oguzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Orkan Cinar, Talisca Stürmer Ryan Babel, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Cenk Tosun, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek

Bei Besiktas fehlen:

Utku Yuvakuran - keine Spielberechtigung in der CL

Atinc Nukan - keine Spielberechtigung in der CL

Adriano - Blessur

Gökhan Gönül - Operation

Veli Kavlak - keine Spielberechtigung in der CL

Gökhan Töre - Knieverletzung

Kader RB Leipzig

Timo Werner ist stark in die Saison gestartet: Der Angreifer traf in der Liga in sechs Spielen bereits fünf Mal und bereitete zudem noch einen Treffer vor. Zudem kann Ralph Hasenhüttl anders als in der Liga, wo Keita noch ein Spiel gesperrt ist, auf Naby Keita zurückgreifen.

Fraglich ist bei den Bullen hingegen Jean-Kevin Augustin, der gegen Frankfurt einen Schlag abbekommen hat.

Position Spieler RB Leipzig Torhüter Yvon Mvogo, Peter Gulacsi Abwehrspieler Willi Orban, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Marcel Halstenberg, Bernardo, Lukas Klostermann Mittelfeldspieler Diego Demme, Stefan Ilsanker, Naby Keita, Kevin Kampl, Konrad Laimer, Dominik Kaiser, Emil Forsberg Stürmer Bruma, Marcel Sabitzer, Timo Werner, Yussuf Poulsen, Jean-Kevin Augustin

Bei Leipzig fehlt verletzungsbedingt: