Nikosia und Moskau mit guten Karten

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Super Cup Real Madrid -

Barcelona Copa do Brasil Botafogo -

Flamengo Copa do Brasil Gremio -

Cruzeiro Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Ligue 1 Metz -

Monaco Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Montpellier -

Straßburg Ligue 1 Nizza -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Dijon Ligue 1 St. Etienne -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League West Ham -

FC Southampton Serie A Flamengo -

Goianiense J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Lille -

Caen Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genua Serie A Udinese -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar League Cup Sheffield Utd -

Leicester League Cup Cheltenham -

West Ham Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Eredivisie Feyenoord -

Willem II Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Premier League Zenit -

Rostow Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia

APOEL Nikosia hat das Tor zur lukrativen Gruppenphase der Champions-League weit geöffnet. Der zyprische Rekordmeister setzte sich im Play-off-Hinspiel gegen den tschechischen Champion Slavia Prag 2:0 (2:0) durch und hat seine vierte Teilnahme in der Königsklasse dicht vor Augen.



Auch Qarabag Agdam aus Aserbaidschan hat nach einem 1:0 (1:0) gegen den dänischen Champion FC Kopenhagen mit dem früheren Kölner Trainer Stale Solbakken auf der Bank ebenso gute Chancen auf den Einzug in die Gruppenphase wie ZSKA Moskau, das dank eines Last-Minute-Treffers 1:0 (0:0) bei Young Boys Bern gewann. Völlig offen ist der Ausgang des Duells zwischen Benfica Lissabon und Steaua Bukarest, das 0:0 ausging. Die Rückspiele finden am Mittwoch kommender Woche statt.

In Nikosia brachte der frühere Hoffenheimer und Mönchengladbacher Igor de Camargo die Gastgeber bereits in der zweiten Minute in Führung. Der ehemalige Cottbuser Efstathios Aloneftis, einziger gebürtiger Zypriote im Team, traf acht Minuten später mit einem sehenswerten Treffer zum Endstand. Bei den Gästen musste Halil Altintop, der diesem Sommer von Bundesligist FC Augsburg nach Prag gewechselt war, das Match auf der Bank verfolgen.

In Lissabon hatte Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brych reichlich Arbeit. In einer hektischen Partie behielt der Münchner, der jede Menge Gelbe Karten verteilte, aber stets den Überblick. In der Schlussphase zeigte er dem Bukarester Mittelfeldspieler Mihai Pintilii dann noch die Gelb-Rote Karte.

Moskau jubelt spät über Nuhus Eigentor

Moskau profitierte von einem Eigentor des Berner Innenverteidigers Kasim Nuhu, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit die Niederlage seines Teams besiegelte. In Baku erzielte Mahir Madatow in der 25. Minute den Siegtreffer für Qarabag Agdam gegen die favorisierten Dänen um ihren Kapitän und Ex-Stuttgarter William Kvist.

Am Mittwoch treffen im zweiten Hinspiel-Block der SSC Neapel auf OGC Nizza mit dem früheren Gladbacher Trainer Lucien Favre, Istanbul Basaksehir auf den FC Sevilla, Hapoel Be'er Sheva aus Israel gegen NK Maribor, Celtic Glasgow auf FK Astana sowie Olympiakos Piräus auf HNK Rijeka.