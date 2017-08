CL-Quali: Hier siehst du Liverpool-Hoffenheim

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal League Cup Blackburn -

Burnley League Cup Cheltenham -

West Ham Copa do Brasil Flamengo -

Botafogo Copa do Brasil Cruzeiro -

Gremio Copa Sudamericana Nacional -

Estudiantes UEFA Europa League Fenerbahce -

Skopje Primera División Real Sociedad -

Villarreal Ligue 1 PSG -

St. Etienne Championship Bristol City -

Aston Villa Primera División Real Betis -

Celta Vigo J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Premier League Newcastle -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Brighton Premier League Crystal Palace -

Swansea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Willem II Eredivisie Venlo -

Ajax Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Superliga Nordsjälland -

Kopenhagen Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Eibar -

Bilbao Premier League Zenit -

Rostow Super Liga Roter Stern -

Partizan Premier League Tottenham -

Burnley Primera División Getafe -

Sevilla Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay WC Qualification South America Argentina -

Venezuela

Die TSG 1899 Hoffenheim will mit einem Sieg gegen den FC Liverpool in der Qualifikation am Mittwoch in die Champions League einziehen. Doch das wird schwer. Verfolgt werden kann das Spiel auf SPOX im LIVETICKER.

Beim Playoff-Hinspiel unterlagen die Kraichgauer den Engländern zu Hause mit 1:2. Keine gute Voraussetzung für die Reise auf die Insel: Noch nie gewann ein deutscher Klub an der Anfield Road. Ob das deutsche Team die Überraschung schafft? Anpfiff ist um 20:45 Uhr.

Wie qualifiziert sich Hoffenheim für die Gruppenphase?

Die TSG schießt mindestens zwei Toren mehr als Liverpool

Bei einem Sieg mit einem Tor Unterschied wäre die TSG qualifiziert, wenn sie mindestens drei Tore schießt

Das Spiel endet 2:1 für Hoffenheim und die Kraichgauer entscheiden das Spiel in Verlängerung oder im Elfmeterschießen für sich

In allen anderen Fällen qualifiziert sich der FC Liverpool mit seinem Trainer Jürgen Klopp für die Gruppenphase der Champions League.

Was passiert mit dem Verlierer?

Während der Sieger des Duells Millionen in der Champions League abräumt, klingelt beim Unterlegenen nur die kleine Kasse: Die Verlierer der Champions-League-Playoffs starten in der Gruppenphase der Europa League.

Wo läuft Liverpool-Hoffenheim live im TV und Stream?

Die Rechte für die TV-Übertragung in Deutschland haben Sky und das ZDF. Beim Pay-TV-Sender werden alle Spiele der Playoff-Runde übertragen, die Konferenz läuft auf Sky Sport 1; das ZDF zeigt nur das Match mit deutscher Beteiligung. SPOX bietet sowohl einen Liveticker des Spiels Liverpool - Hoffenheim sowie einen Liveticker zu allen CL-Playoff-Spielen am Mittwoch.

TV-Übertragung Livestream ZDF/ZDF HD ZDF Online Sky Sport 3 SkyGo

Wann wird die Gruppenphase der Champions League ausgelost?

Schon am Donnerstag nach den Playoff-Rückspielen wird es ernst: Am 24. August 2017 lost die UEFA in Nyon, Schweiz die Gruppen für die Champions League 2017/18 aus.

Aus Deutschland sicher dabei sind die drei Bestplatzierten der Bundesliga-Abschlusstabelle 2016/17: FC Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund. Auf wen der FCB, RBL, der BVB und eventuell Hoffenheim treffen, erfahrt ihr im Auslosungs-Liveticker bei SPOX ab 18 Uhr.