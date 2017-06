CL: Sky zeigt keine Spiele im Free-TV

Mittwoch, 14.06.2017

"Es entspricht nicht den Tatsachen, dass Sky einige Spiele der Champions League im Free-TV zeigen will", hieß es in einer Stellungnahme des Senders gegenüber dem SID. Sky Sport News HD hatte in der abgelaufenen Saison zwei Begegnungen der Bundesliga live und frei empfangbar gezeigt.

Die Champions League wird ab der Saison 2018/19 bis 2020/21 exklusiv im Pay-TV bei Sky und DAZN zu sehen sein. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Königsklasse, dass alle Spiele in Deutschland und Österreich exklusiv im Pay-TV oder als Streaming-Angebot ausgestrahlt werden.

