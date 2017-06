Mijatovic schwärmt von Real-Stars

Freitag, 02.06.2017

"Kroos ist taktisch sehr gut, technisch perfekt, mit einem wahnsinnigen Orientierungssinn gesegnet und verliert nie die Geduld", sagte Mijatovic über den deutschen im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: "Er weiß, wann das Spiel eine Pause braucht. Und er hat auch noch einen Zug zum Tor. Ein großartiger Spieler."

Auch zu Weltfußballer Ronaldo äußerte sich die Angreifer-Legende: "Er ist eine Bestie. Ich wusste, dass er triumphieren würde, aber 50 Tore in einer Saison, das hat selbst mich überrascht. Es ist ein Privileg, ihn zu haben. Wenn Ronaldo einst nicht mehr spielen sollte, werden wir uns jeden Tag an ihn erinnern und weinen."

Real Madrid wird am Samstag im wohl wichtigsten Spiel der Saison auf Juventus Turin treffen und in Cardiff den Königsklassen-Titel ausspielen. Die Madrilenen könnten die erste Mannschaft in der Champions-League-Ära werden, die die Trophäe verteidigt.

