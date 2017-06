Facebook streamt die Königsklasse

Erlebe

live J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad

Facebook bietet ab der kommenden Champions-League-Saison gemeinsam mit dem amerikanischen Sportsender Fox Sports Livestreams der Königsklasse in den USA an. Dies bestätigte der Sender am Dienstag.

Auf der Facebook-Seite von Fox Sports werden jeweils zwei Spiele an jedem Gruppenspieltag zu sehen sein - dazu kommen vier Achtelfinalpartien und die vier Viertelfinalpartien.

Ein Sprecher von Fox Sports bestätigte, dass die Livestreams ausschließlich Facebook-Usern in den USA zur Verfügung stehen werden. Facebook arbeitet bereits mit der Profiliga Major League Soccer (MLS) zusammen, von der 2017 rund 20 Spiele gezeigt werden.