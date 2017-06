Pirlo: "Buffon? Sein Leben lang darauf gewartet"

Samstag, 03.06.2017

"Hin und wieder denke ich zurück an diese Nacht vor zwei Jahren in Berlin. Denn wenn du ein Finale verlierst, kommt es dir immer wieder in den Sinn", erinnert sich der Italiener nur ungern zurück. Pirlo zeigte sich aber zuversichtlich, dass es dieses Jahr klappt. "Wenn Turin in diesem Spiel seinen Weg geht, haben sie eine Chance zu gewinnen. In dieser Saison haben sie in den großen Spielen, die wichtig waren, nichts falsch gemacht", schreibt der Weltmeister von 2006 in La Stampa.

Besonders hoffe er für seinen Freund Gianluigi Buffon, dass dieser endlich den Pokal in den Händen halten könne. "Er hat sein Leben lang darauf gewartet, diesen Pokal zu holen. Ich hoffe, er gewinnt ihn", so der 38-Jährige.

Pirlo selbst gewann mit dem AC Mailand zweimal die Champions League. Insgesamt hat der Italiener 115 Spiele in der Königsklasse bestritten. Aktuell lässt er seine Karriere in der amerikanischen MLS bei New York City FC ausklingen.

Andrea Pirlo im Steckbrief