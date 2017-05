Nachträgliche Strafe für Sergio Ramos?

Mittwoch, 03.05.2017

Zum Ende der ersten Hälfte setzte sich Ramos mit einem Ellbogenschlag gegen Atleticos Lucas Hernandez bei einem Eckstoß durch, was Schiedsrichter Martin Atkinson entgangen war. Die UEFA könnte nun Ermittlungen gegen Ramos einleiten.

In einem ähnlichen Fall aus dem Jahr 2016 hatte der europäische Verband allerdings von weiteren Untersuchungen zu einem Zweikampf zwischen Marouane Fellaini (Manchester United) und Emre Can (Liverpool) in einem Europa-League-Spiel abgesehen, weil der Unparteiische damals die Szene nicht in seinem abschließenden Bericht erwähnt hatte.

Sergio Ramos im Steckbrief