Der Ronaldo der 50er Jahre

Dienstag, 02.05.2017

Am Dienstag kommt es im Halbfinale der Champions League zu einem Klassiker der jüngeren Vergangenheit. Real gegen Atletico. Derbi madrileno. Mal wieder (20.45 Uhr im LIVETICKER).

Im vierten Jahr in Folge stehen sich Spaniens Hauptstadtklubs in der K.o.-Phase der Königsklasse gegenüber. 2014 und 2016 im Finale, 2015 im Viertelfinale, dieses Jahr im Halbfinale. Stammspieler wie Cristiano Ronaldo (bisher 27 Derbi-Einsätze), Sergio Ramos (34) oder Karim Benzema (25) bessern ihr Derbi-Konto rapide auf, jagen der Bestmarke einer alten Real-Legende aber weit hinterher. Der Bestmarke von Paco Gento.

42 Mal lief der ehemals pfeilschnelle Linksaußen für Real gegen den Stadtrivalen auf. Einer seiner vielen Rekorde, die er als Teil des "weißen Balletts" in den 1950ern und "Madrid Ye-Ye", in Anlehnung an den Beatles-Song "She loves you" mit seinem "Yeah, Yeah, Yeah" im Refrain, eine Dekade später aufstellte.

Der Wirbelwind aus Kantabrien

Gento wurde 1933 in Guarnizo, einem kleinen Dorf mit knapp 5000 Einwohnern in der Provinz Kantabrien in Nordspanien unweit der baskischen Grenze, geboren. Als Teenager brach er früh die Schule ab, um seine Familie bei der täglichen Arbeit zu unterstützen.

Real-Legenden unter sich: Raymond Kopa, Rial, Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas und Francisco Gento (v.l.n.r.) © getty

Die wenige Freizeit nutze er für Fußball und Leichtathletik, eine Trainingskombination, die ihn später zu einem der schnellsten Flügelspieler seiner Generation machte und ihm den Spitznamen "Wirbelwind aus Kantabrien" einbrachte.

Seine Zeit als Fußballprofi begann er im Alter von 19 Jahren nur 15 Kilometer von seiner Heimat entfernt bei Racing Santander.

Nach nur zehn Spielen, in denen er zwei Tore schoss, schnappte sich das große Real Madrid den Flügelflitzer, der in den nächsten Jahren zusammen mit Di Stefano und Puskas eine Ära prägen sollte.

Europapokal? "Wir hatten keine Ahnung"

1954 und 1955 holte er seine ersten Titel im Trikot der Königlichen, als er jeweils spanischer Meister wurde. Im Jahr 1956 hielt mit dem Europapokal der Landesmeister ein neuer Wettbewerb Einzug in den Fußballkalender. Real dominierte die erste Ausgabe angeführt von der damals besten Sturmreihe der Welt bestehend aus Di Stefano, Puskas und Gento und sicherte sich den ersten Titel, auch wenn damals niemand eine Ahnung hatte, was es mit dem Wettbewerb überhaupt auf sich hatte.

"Ich muss zugeben, dass wir keine Ahnung hatten. Wir haben einfach gespielt und das war's. Niemand erklärte uns, was passieren würde. Wir wussten weder etwas über den Turnier-Modus, noch wie wichtig der Wettbewerb in den nächsten Jahren werden würde. Keiner von uns realisierte, was der Pokal bedeutete, bis wir ihn das erste Mal in Paris gewonnen hatten", gestand Gento Jahre später.

Bis einschließlich 1960 gingen auch die nächsten vier Ausgaben des Wettbewerbs an die Königlichen - ein Rekord für die Ewigkeit. Zum Vergleich: Seit Einführung der UEFA Champions League 1992 gelang es keinem Verein, den Titel auch nur ein einziges Mal zu verteidigen.

Fader Beigeschmack durch Franco-Diktatur

La Decima: Reals historische Erfolge © getty 1/25 Mai 2014: Die Stars von Real Madrid fahren am Cibeles-Brunnen vor. Es gilt, La Decima zu feiern, den zehnten Titel im wichtigsten Wettbewerb des Kontinents. Knapp 60 Jahre zuvor fing alles an... /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel.html © getty 2/25 In den 1950er Jahren ist Real das Nonplusultra des europäischen Fußballs. Kein Wunder bei Stars wie Alfredo Di Stefano und Ferenc Puskas (3. und 4. v.l.) /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=2.html © getty 3/25 1956 gewinnen die Königlichen erstmals den Henkelpott (4:3 gegen Reims). 1957 hält Raymond Kopa den Pokal nach einem 2:0 gegen die Fiorentina /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=3.html © getty 4/25 1958 schlägt Real den AC Mailand im Finale, 1959 feiert das weiße Ballett den Gewinn der Trophäe nach einem 2:0 in der Neuauflage des 56er Endspiels gegen Stade Reims /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=4.html © imago 5/25 Den fünften Titel in Folge machen Puskas (4 Tore) und Di Stefano (3) 1960 mit dem zur Legende gewordenen 7:3 gegen Eintracht Frankfurt in Glasgow perfekt /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=5.html © imago 6/25 Dann ist Schluss mit der Serie: Real verliert zwei Finals, ehe man 1966 den sechsten Titel perfekt macht. In Brüssel heißt es dank Amancio und Serena 2:1 gegen Partizan Belgrad /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=6.html © getty 7/25 Mit der Durststrecke danach hätte wohl niemand gerechnet: Zwischen 1966 und 1998 erreicht Real nur einmal das Finale, verliert aber gegen den FC Liverpool (1981) /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=7.html © getty 8/25 1998 ist es aber dann soweit mit Titel Nr. 7: Predrag Mijatovic trifft im Endspiel in Amsterdam gegen Juventus zum 1:0-Endstand in Minute 66 /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=8.html © getty 9/25 Zwei junge Stürmer namens Raul Gonzalez Blanco und Fernando Morientes tollen mit dem Henkelpott umher /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=9.html © getty 10/25 Zwei Deutsche haben maßgeblichen Anteil am Erfolg der Madrilenen: Jupp Heynckes als Trainer und Bodo Illgner als Keeper /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=10.html © getty 11/25 Zwei Jahre später folgt in Paris im Stade de France der achte Streich. Raul trifft genauso wie Sturmpartner Morientes /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=11.html © getty 12/25 Steve McManaman trägt sich beim 3:0 gegen den FC Valencia ebenfalls in die Torschützenliste ein /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=12.html © getty 13/25 Und da ist das Ding schon wieder! Reals genialer Stratege Fernando Redondo hat alles im Griff /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=13.html © getty 14/25 Wiederum zwei Jahre später, also 2002, holt Real in Glasgow den neunten Pott. In einem spannenden Finale ringt man Bayer Leverkusen nieder /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=14.html © getty 15/25 Vicente del Bosque hat eine feine Mischung zusammen: Zidane und Figo zaubern, Makelele ackert im Maschinenraum. Und dann sind da natürlich Raul und Morientes /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=15.html © getty 16/25 In einem rasanten Spiel sorgt ein Schotte für einen kleinen Zwischenfall. Hans-Jörg Butt interessiert sich überhaupt nicht für den Flitzer /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=16.html © getty 17/25 Über 90 Minuten gesehen ist Leverkusen mindestens ebenbürtig, doch Real hat Zidane. Sie wissen schon: Mit links volley in den linken Knick. #legendaer /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=17.html © getty 18/25 Raul hat natürlich auch sein Tor gemacht. Damals nicht vorstellbar, dass er mal auf Schalke für Furore sorgen würde /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=18.html © getty 19/25 Die Matchwinner für Real: Zidane natürlich, der den 2:1-Endstand herstellte und Iker Casillas, der in der 68. Minute für den verletzten Cesar kam und sein Tor förmlich vernagelte /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=19.html © getty 20/25 Zwölf Jahre muss Real auf die nächste Finalteilnahme warten, 2014 ist es soweit: In Lissabon geht's gegen den Stadtrivalen Atletico. Das Ding ist eigentlich schon verloren, dann gelingt Sergio Ramos in letzter Sekunde der Ausgleich /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=20.html © getty 21/25 Atletico hat schon anderthalb Hände am Pott, doch nach Ramos' Ausgleich geht nichts mehr. Real schießt in der Verlängerung ein 4:1 heraus. Ronaldo sorgt für den Schlusspunkt /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=21.html © getty 22/25 Und hier stemmt er ihn, den Pott mit den großen Ohren. Die Königlichen haben ihren Traum von La Decima endlich wahr werden lassen /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=22.html © getty 23/25 Sowas muss natürlich zünftig gefeiert werden. "Retter" Sergio Ramos grüßt die Fans /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=23.html © imago 24/25 Vater des Erfolgs ist Trainer Carlo Ancelotti. Nach zwei CL-Titeln als Coach von Milan legt er mit Real nach /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=24.html © imago 25/25 In Madrid geht's später natürlich am Cibeles-Brunnen hoch her (siehe Bild 1). Daniel Carvajal und Sami Khedira in La-Decima-Aufmachung /de/sport/diashows/1605/fussball/la-decima/real-madrid-champions-league-titel,seite=25.html

Die Dominanz des "Weißen Balletts" in der 50er Jahren kommt allerdings nicht ohne einen faden Beigeschmack daher. So soll das nationalistische Regime unter Diktator Franco erheblichen Einfluss auf die frühen Erfolge Reals auf nationaler wie auch internationaler Ebene gehabt haben.

Vor allem Erzrivale FC Barcelona weist immer wieder darauf hin, dass Francos Regime Real bei seiner Titelsammlung kräftig unter die Arme gegriffen habe. Geschmierte Schiedsrichter (vor allem im Ligabetrieb) sowie erzwungene Transfers sollen den Grundstein des Erfolgs Mitte des vergangenen Jahrhunderts gelegt haben.

So soll Alfredo Di Stefano, der wahrscheinlich größte Spieler in der Geschichte Reals, nicht ganz aus freien Stücken beim Hauptstandklub gelandet sein statt beim Rivalen aus Barcelona.

Auch wirtschaftlich wurden die Königlichen von "Real-Fan" Franco unterstützt. So wurden dem Verein Grundstücke geschenkt oder zu Preisen weit unter Marktpreis verkauft.

Konfrontiert man Gento mit diesen Geschehnissen, reagiert er pikiert. In einem Interview von 2015 mit dem Onlineportal These Football Times sagte er: "Das interessiert mich nicht. Franco hat nicht für Real gespielt. Wir haben die Titel gewonnen. Soweit ich weiß, interessierte sich Franco gar nicht für Fußball."

Rekorde für die Ewigkeit

Primera Division: Die besten Spieler aller Zeiten © Getty 1/21 Die Zeitung "AS" hat die 20 besten Spieler aller Zeiten der Primera Division wählen lassen: Diese drei Herren sind selbstverständlich auch dabei /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane.html © Getty 2/21 Platz 20: Xavi (FC Barcelona, 1%) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=2.html © Imago 3/21 Platz 19: Francisco Gento (Real Madrid, Racing Santander, FC Granada, 1%) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=3.html © Getty 4/21 Platz 18: Ferenc Puskas (Real Madrid, Real Murcia, Hercules CF, CD Alaves, 1%) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=4.html © Imago 5/21 Platz 17: Ladislav Kubala (FC Barcelona, Espanyol Barcelona, 1%) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=5.html © Getty 6/21 Platz 16: Andres Iniesta (FC Barcelona, 1%) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=6.html © Getty 7/21 Platz 15: Romario (FC Barcelona, FC Valencia, 1%) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=7.html © Getty 8/21 Platz 14: Kaka (Real Madrid, 1%) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=8.html © Getty 9/21 Platz 13: Mario Kempes (FC Valencia, Hercules CF, 1%) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=9.html © Imago 10/21 Platz 12: Michael Laudrup (Real Madrid, FC Barcelona, 1%) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=10.html © Getty 11/21 Platz 11: Fernando Torres (Atletico Madrid, 1 %) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=11.html © Getty 12/21 Platz 10: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 1%) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=12.html © Getty 13/21 Platz 9: Ronaldo (FC Barcelona, Real Madrid, 1%) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=13.html © Getty 14/21 Platz 8: Ronaldinho (FC Barcelona, 2 %) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=14.html © Getty 15/21 Platz 7: Iker Casillas (Real Madrid, 3%) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=15.html © Imago 16/21 Platz 6: Johan Cruyff (FC Barcelona, 4 %) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=16.html © Getty 17/21 Platz 5: Zinedine Zidane (Real Madrid, 7%) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=17.html © Getty 18/21 Platz 4: Raul (Real Madrid, 8 %) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=18.html © Imago 19/21 Platz 3: Alfredo Di Stefano (Real Madrid, 11 %) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=19.html © Getty 20/21 Platz 2: Diego Maradona (FC Barcelona, FC Sevilla, 13 %) /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=20.html © Getty 21/21 And the winner is... Lionel Messi. 24 Prozent der Stimmen entfielen allein auf den Dribbelkönig des FC Barcelona /de/sport/diashows/top20-spieler-primera-division-spanien-aller-zeiten/lionel-messi-diego-maradona-alfredo-di-stefano-raul-zinedine-zidane,seite=21.html

Wie groß der Einfluss Francos auf Reals Erfolge der 50er und 60er Jahre wirklich war, darüber lässt sich streiten. Über Gentos Stellenwert in den vereinseigenen Geschichtsbüchern jedoch nicht. Mit seinem sechsten Titelgewinn im Europapokal der Landesmeister 1966 ist dem Flügelspieler ein Rekord gelungen, der schon über ein halbes Jahrhundert Bestand hat und noch einige Jahre länger halten wird.

Kein anderer Spieler konnte die wichtigste Trophäe im Vereinsfußball öfter gewinnen als Gento.

Auch seine acht Finalteilnahmen sind eine Bestmarke. Allerdins teilt er sich diese mit Milan-Legende Paolo Maldini. Der Italiener gewann den Titel allerdings "nur" fünf Mal. Auch den Rekord der meisten La-Liga-Titel hält Gento bis heute: zwölf Meisterschaften - und das in 15 Jahren.

Gentos Spielstil war durchaus mit dem des heutigen Superstars Cristiano Ronaldos vergleichbar. Als extrem schneller linker Flügelspieler (er lief die 100 Meter in 11 Sekunden) spielte er seine Gegenspieler regelmäßig schwindelig. Er war zudem beidfüßig, was zu seiner Zeit alles andere als üblich war. Gento bevorzugte den Abschluss aus der Distanz, nutze dafür häufig seinen für einen Außenstürmer untypisch harten Schuss. In insgesamt 511 Spielen erzielte er 150 Tore, legte zudem eine Vielzahl von Treffern für seine Mitspieler auf.

Trainer, Botschafter, Ehrenpräsident

CR7 vs. Leo: Wer ist der beste Kicker seiner Zeit? © spox 1/21 Der ewige Zweikampf: Wer ist der beste Fußballer seiner Zeit? Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? SPOX macht den Datenvergleich /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen.html © getty 2/21 Die Zahlen der beiden mehrmaligen Weltfußballer sind schlichtweg beeindruckend. Trotzdem hat Messi in vielen Gegenüberstellungen einen leichten Vorteil. Gemessen wird übrigens seit Sommer 2009 und nur in der Liga /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=2.html © getty 3/21 TORE: In der Liga steht Lionel Messi bei 287 Treffern. Das sind tatsächlich noch acht mehr als Cristiano (279) /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=3.html © getty 4/21 Dafür hat Cristiano Ronaldo gegen die Bayern als erster Spieler überhaupt die 100-Tore-Marke in der Champions League geknackt. Lange wird Messi darauf aber wohl auch nicht mehr warten - er traf in der Königsklasse bislang 94 Mal /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=4.html © getty 5/21 DOPPELPACKS: Erneut liegt Messi vorn - mit unglaublichen 60 Doppelpacks /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=5.html © getty 6/21 Ronaldo gelangen "nur" 43 mal zwei Treffer in einer Partie in La Liga /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=6.html © getty 7/21 DREIERPACKS: Diesmal zieht La Pulga den Kürzeren. Läppische 25 Dreierpacks erzielte er in Spaniens Oberhaus. Da muss schon mehr kommen ... /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=7.html © getty 8/21 ... um mit Ronaldos 32 mitzuhalten /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=8.html © getty 9/21 CHANCENVERWERTUNG: Jeder vierte Schuss ein Treffer - lässt sich bei Leo Messi sagen. Er nutzt 28 Prozent der sich bietenden Gelegenheiten /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=9.html © getty 10/21 Schwacher Ronaldo: Er schießt erst viermal daneben, bevor er trifft. 20 Prozent seiner Chancen enden im Tor des Gegners. Dafür ist CR7 bei Großchancen einen Funken abgezockter (52 Prozent) als sein Kontrahent (51 Prozent) /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=10.html © getty 11/21 CLASICO-TORE: Hier hat wieder Messi die Nase vorn - vor allen anderen. 21 Mal netzte er im Clasico gegen Real /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=11.html © getty 12/21 In diesem Ranking landet Ronaldo mit 16 Toren auf Platz drei hinter Real-Legende Alfredo di Stefano (18) /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=12.html © getty 13/21 Drei weitere, denkbar knappe Vergleiche zugunsten von Messi: MINUTEN PRO TOR: Messi (78), Ronaldo (80); TORE INNERHALB DES STRAFRAUMS: Messi (242), Ronaldo (238); TORE AUSSERHALB DES STRAFRAUMS: Messi (45), Ronaldo (41) /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=13.html © getty 14/21 KOPFBALLTORE: Mal ein deutlicher Vorsprung für CR Airlines. Er köpfte 46 Mal ins gegnerischen Gehäuse. Der (etwas) kleinere Messi dagegen nur 13 Mal /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=14.html © getty 15/21 FREISTOSSTREFFER: 233 Mal nahm sich Lionel Messi das Leder und trat zum Freistoß an. In 18 Fällen durfte er im Anschluss jubeln. Zwar liegt Ronaldo da mit 20 Toren vorn, brauchte für diese aber auch 296 Versuche, was eine leicht schlechtere Quote ergibt /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=15.html © getty 16/21 ELFMETER: 37 von 44 Elfmetern konnte Lionel Messi verwandeln (84 Prozent), Ronaldo kann da besser Zahlen aufweisen: 58 von 67 Versuchen landeten im Netz (87 Prozent) /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=16.html © getty 17/21 ABSEITS: Eigentlich eine banale Statistik, jedoch mit einem deutlichen Unterschied von 265 zu 123 "für" CR7. Der Europameister stand also deutlich öfter als Messi im verbotenen Bereich /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=17.html © getty 18/21 DRIBBLINGS: Achtmal geht Lionel Messi durchschnittlich pro Spiel ins Eins-gegen-eins, in 56 Prozent der Fälle behält er im Dribbling die Oberhand /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=18.html © getty 19/21 Ronaldo traut sich pro Spiel fünfmal ins Dribbling, gewinnt davon aber weniger als jedes zweite (43 Prozent) /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=19.html © getty 20/21 BALLAKTIONEN: 58 weist Cristiano Ronaldo durchschnittlich pro Partie auf. Weniger als Messi (84), ... /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=20.html © getty 21/21 ... der im Ballbesitz-System des FC Barcelona aber auch deutlich mehr Ballaktionen und somit auch deutlich mehr Dribblings als CR7 hat /de/sport/fussball/international/spanien/1704/diashows/clasico/datenvergleich-cristiano-ronaldo-lionel-messi/cr7-leo-tore-einsaetze-torvorlagen,seite=21.html

1971, in seinem letzten Karrierejahr, erreichte er einen weiteren Meilenstein. Gegen den FC Chelsea lief er im Finale des Europapokals der Pokalsieger auf und stand damit in drei verschiedenen Dekaden in einem europäischen Finale. Real Madrid verlor im Wiederholungsspiel mit 1:2, Paco Gento beendete danach seine aktive Karriere. Dem Verein bleib er aber als Nachwuchstrainer erhalten.

Aufgrund ausbleibenden Erfolgs als Übungsleiter beendete er seine Trainerlaufbahn jedoch schnell wieder und arbeitete fortan bis zu seiner Pensionierung als Botschafter des Vereins.

Im Jahr 2015 rückte Gento dann nach langer Zeit wieder ins Rampenlicht. Real-Präsident Florentino Perez ernannte ihn im Alter von 82 Jahren zum Ehrenpräsidenten Real Madrids. Er sei "eine von Reals Legenden. Vieles von dem, was wir heute sind, verdanken wir dem Team, in dem er mit Di Stefano spielte", ehrte Perez ihn in der feierlichen Ernennungsrede.

Seit vielen Jahren wohnt Gento in unmittelbarer Nähe zum Estadio Santiago Bernabeu, in einem Stadtteil, in dem auch sein guter Freund und Weggefährte Alfredo Di Stefano, der 2014 im Alter von 88 Jahren verstarb, gelebt hatte. Im Stadion sieht man den mittlerweile 84-Jährigen selten. Die Spiele der Königlichen verfolgt er zuhause mit seiner Enkeltochter vor dem TV-Gerät.

So wahrscheinlich auch am Dienstag, wenn nicht weit von seinem Wohnzimmer entfernt die nächste Episode des Derbi madrileno ausgetragen wird. Der Rekord für die meisten Einsätze im prestigeträchtigen Duell wird ihm auch dann nicht genommen werden.

Alles zur Champions League