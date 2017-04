Bale: "Bayern ist unter Ancelotti noch stärker"

Dienstag, 11.04.2017

"Wenn man die letzten drei Bayern-Trainer betrachtet, hat jeder auf gewisse Weise etwas Neues eingeführt. Ancelotti hat sie aber soweit gebracht, dass sie noch schwieriger zu schlagen sind", sagte der Waliser. "Aber im Angriff spielen sie trotzdem noch sehr stark. Er ist einfach ein großartiger Trainer."

Bale erwartet deshalb ein spannendes Duell mit dem deutschen Rekordmeister. "Es werden sehr wahrscheinlich zwei große Spiele werden. Wir sollten im Hinspiel in München möglichst ein Tor erzielen und gleichzeitig sehr gut verteidigen, um uns für das Rückspiel eine gute Ausgangsposition zu verschaffen."

Der Flügelspieler der Königlichen ist derweil momentan nicht in seiner besten Verfassung. Seit der Rückkehr von einer Sprunggelenksverletzung erzielte er in sieben Ligaspielen nur zwei Treffer. Für ihn ist das aber noch kein Grund zur Sorge. "Wie bei jedem Spieler dauert es, bis man wieder bei 100 Prozent ist. Es war keine einfache Zeit, aber Verletzungen gehören nun mal dazu", so Bale weiter.

Seit 2013 spielt er in der spanischen Hauptstadt und ist mit seinem Leben dort äußerst zufrieden. "Madrid ist eine großartige Stadt. Das Wetter ist gut, die Leute sind freundlich und das Essen und die Kultur sind einfach toll."

Der walisische Nationalspieler wechselte damals für knapp 101 Millionen Euro von Tottenham Hotspur aus London zu Real Madrid.

