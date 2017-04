Dybala: "War eine sehr emotionale Woche"

Sonntag, 16.04.2017

"Es ist schwer zu realisieren, dass mir so viele schöne Dinge in so einer kurzen Zeit passiert sind. Es war eine sehr emotionale Woche, speziell für mich. Ich bin sehr stolz auf das, was ich bisher geschafft habe", sagte der Torjäger in einem Interview mit Telefoot.

Gigi Buffon, Juventus-Legende, sagte indes, dass Dybala zu den fünf besten Spielern der Welt gehöre. "Natürlich bewegt es mich, wenn Gigi so etwas über mich sagt", betonte Dybala. "Aber ich habe immer noch sehr viel Arbeit vor mir."

Paulo Dybala im Steckbrief