Medien: Reus meldet sich fit für Monaco

Montag, 10.04.2017

Bereits am Sonntag hatte Reus ohne Probleme am Reservistentraining teilgenommen. Wie die Bild berichtet, absolvierte der 27-Jährige nun am Montagmorgen eine einstündige Sondereinheit, bestehend aus intensivem Lauftraining mit Fitnesstrainer Florian Wangler und einer Extraschicht im Kraftraum.

Am Dienstag trifft Borussia Dortmund im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf den französischen Tabellenführer AS Monaco.

Dass Reus direkt von Beginn an startet, ist allerdings eher unwahrscheinlich, auch wenn Tuchel die Hoffnung nicht aufgeben will: "Die Hoffnung ist riesengroß, weil der Verlust unendlich groß ist."

Der BVB-Trainer, der erst am Samstag eine 1:4-Niederlage in München hinnehmen musste, vermisst vor allem Reus' Ausstrahlung und "die damit verbundene Fähigkeit, alle Spieler um sich herum besser zu machen".

