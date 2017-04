Medien: BVB lässt Bartra einfliegen

Mittwoch, 19.04.2017

Das berichtet die Sport Bild. Demnach soll Bartra, der beim Bombenanschlag auf den BVB-Mannschaftsbus vor einer Woche am Arm verletzt wurde, via Privatjet ins Fürstentum eingeflogen werden. Bartra wurde nach dem Anschlag am Arm operiert und fällt vorerst aus.

"Wir wollen das Ding in Monaco drehen und für Marc weiterkommen", hatte Abwehr-Kollege Sokratis im Vorfeld gegenüber der Zeitung bereits erklärt.

Dortmund hatte das Hinspiel zuhause nur einen Tag nach der Attacke auf den Team-Bus mit 2:3 verloren, Sokratis widmete schon seinen Treffer gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (3:1) dem Mitspieler: "Dieses Tor ist für Marc und seine Familie. Wir vermissen ihn."

