Metzelder rät Bayern: "Volles Risiko"

Dienstag, 18.04.2017

"Von Beginn an volle Offensive und volles Risiko gehen", ist der Rat von Metzelder vor dem Duell beider Giganten am Dienstagabend (20.45 Uhr im LIVETICKER). Er ist sich jedoch bewusst: "Das schafft natürlich Räume für Real." Für ihn sind jedoch vor allem eigene Treffer relevant.

"Doch auch wenn Bayern dabei ein Gegentor kassieren sollte, bleibt die Ausgangslage fast unverändert. Müssen sie so oder so zwei Treffer erzielen. Um dann zumindest in die Verlängerung zu kommen. Da würden dann die Karten neu gemischt", so die Einschätzung des ehemaligen Verteidiger der Königlichen.

