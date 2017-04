BVB-Bus sicher im Stadion angekommen

Mittwoch, 12.04.2017

Am Vorabend waren auf dem Weg ins Stadion in der Nähe des BVB-Busses drei Sprengsätze explodiert, das Spiel wurde daraufhin abgesagt und auf Mittwoch verschoben. Innenverteidiger Marc Bartra erlitt bei dem Anschlag einen Bruch der Speiche und diverse Fremdkörpereinsprengungen an der Hand und am Arm und musste am späten Dienstagabend operiert werden.

