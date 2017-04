"Wir haben lange keine Antworten bekommen"

Roman Bürki: Unglücklich beim 0:1, wehrte den Ball nach vorne statt nach oben oder zur Seite ab. Rettete in der zweiten Hälfte gegen Mbappe und spektakulär gegen Jemerson, generell stabiler im zweiten Durchgang - Note: 3,5

Lukasz Piszczek: Passiv beim 0:1, übergab seinen Gegenspieler nicht und ging nicht auf Mandy drauf. Dessen Schuss resultierte in Mbappes Abstaubertor. Verlor auch in der Folge einige Male seine Gegenspieler aus den Augen, patzte vor dem 0:3 - Note: 4,5

Matthias Ginter: Nicht nur beim 0:2 deutlich zu weit weg von Falcao, wirkte im eigenen Strafraum häufig verloren. Dazu einige unerklärliche Fehlpässe und Wackler ohne jegliche Not - Note: 5

Raphael Guerreiro: Defensiv okay, was auch daran lag, dass Monaco verstärkt über die andere Seite angriff. Nach vorne allerdings nahezu unsichtbar, als er ein Mal frei im Strafraum auftauchte, komplett verloren. Nach 72 Minuten ausgewechselt - Note: 4

Nuri Sahin: Hatte Pech, als sein sehenswerter Freistoß an den Pfosten klatschte. Bemüht darum, Ordnung in das Dortmunder Spiel zu bringen - dennoch zur Halbzeitpause für Marcel Schmelzer ausgewechselt - Note: 3

Shinji Kagawa: Fast die ganze erste Hälfte unsichtbar im Aufbau und gegen den Ball, nahm eher Tempo raus. Wurde dann aber wie auf Knopfdruck aktiver und ergriff die Initiative. Im zweiten Durchgang Ballverteiler, zog Fouls in Strafraumnähe - Note: 3,5

Marco Reus: Sein Freistoß in der 41. Minute war die erste auffällige Reus-Szene - und den hielt Keeper Subasic ohne Probleme. Guter Abschluss zum 1:2, spielte nach der Pause auffälliger, im Kombinationsspiel und torgefährlicher - Note: 3

Pierre-Emerick Aubameyang: Hing weitestgehend in der Luft, agierte aber gewohnt beweglich, wich auf die Flügel aus und schaltete sich ins Kombinationsspiel ein. Konnte im Angriffsdrittel allerdings kaum Bälle halten, gewann wenige Zweikämpfe - Note: 4

Ousmane Dembele: In der 26. Minute eingewechselt, als Tuchel von Dreier- auf Viererkette umstellte. Brachte prompt mehr Dynamik in den BVB-Aufbau. Arbeitete auch nach hinten, toller Antritt vor dem 1:2, ließ sich fallen und holte so Bälle ab - Note: 3

