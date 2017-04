Wikipedia: Kassai als Real-Spieler gelistet

Mittwoch, 19.04.2017

Auf der anschließenden Pressekonferenz beklagte Trainer Carlo Ancelotti "eine Serie an Fehlentscheidungen", auch Karl-Heinz Rummenigge äußerte beim nächtlichen Bankett seinen Unmut über die Leistung des Schiedsrichters. "Ich habe heute zum ersten Mal so etwas wie wahnsinnige Wut in mir. Wut, weil wir beschissen worden sind", schimpfte der Vorstandsvorsitzende.

Während die Verantwortlichen öffentlich mit dem Unparteiischen ins Gericht gingen, nahm ein Fan die Diskussionen mit Humor. Bei Wikipedia aktualisierte er den Eintrag über Kassai und machte aus ihm einen "amtierenden Spieler von Real Madrid".

Nach dem Spiel wurde Kassai beim späten Abendessen mit seinen Kollegen im Real-Stammlokal Meson Txistu gesichtet und lieferte dadurch weitere Anhaltspunkte für eine nicht unbedingt ernst gemeinte Verschwörung.

Alle Champions League-News im Überblick