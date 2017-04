"Sensation ist nicht ganz so groß"

Mittwoch, 12.04.2017

Die Partie wurde aufgrund einer Explosion am Mannschaftsburs von Borussia Dortmund abgesagt. Die Reaktionen dazu hier.

Massimiliano Allegri (Trainer Juventus Turin): "Es war ein großartiges Spiel von den Jungs. Wir fliegen jetzt nach Barcelona, um dort Tore zu erzielen. Juve ist jetzt respektiert in Europa und das ist ein tolles Ergebnis meiner drei Jahre langen Arbeit hier. Dybala hat heute eine außerordentliche Leistung gezeigt. Ich freue mich für ihn und das Team."

Paulo Dybala (Juventus Turin): "Wir haben ein tolles Spiel gezeigt und das Beste aus unseren Chancen gemacht. Es ist mit Sicherheit ein großartiges Ergebnis für das Rückspiel."

Die Bilder vom Dienstagabend © getty 1/17 BORUSSIA DORTMUND - AS MONACO: Das Spiel wurde um 20.30 Uhr offiziell abgesagt und auf Mittwoch, 18:45 Uhr verschoben. /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real.html © getty 2/17 Zuvor hatten sich in der Nähe des Mannschaftsbusses drei Explosionen ereignet. Dabei gingen Scheiben zu Bruch und Marc Bartra wurde an der Hand verletzt. Der Spanier kam ins Krankenhaus. /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=2.html © getty 3/17 Während die Fans im Stadion auf genauere Informationen warteten, solidarisierten sich die Monaco-Fans mit den Dortmundern /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=3.html © getty 4/17 Im Stadion blieb die Stimmung ruhig. Auch die Spielabsage wurde mit viel Verständnis aufgenommen /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=4.html © getty 5/17 Vor dem Stadion war die Polizei mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Eine Gefahr bestand dort nach eigener Aussage nicht /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=5.html © getty 6/17 Hans-Joachim Watzke und Reinhard Rauball äußerten sich auf dem Rasen des Signal Iduna Parks /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=6.html © getty 7/17 Die Spieler des BVB verließen den Ort der Explosion /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=7.html © getty 8/17 Dabei wurden sie von schwer bewaffneter Polizei begleitet /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=8.html © getty 9/17 Der beschädigte Mannschaftsbus der Dortmunder /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=9.html © getty 10/17 Nach dem Spiel machten sich viele Monaco-Fans auf die Suche nach einem Schlafplatz und kamen zum Teil bei Dortmundern unter /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=10.html © getty 11/17 Die Mannschaft des AS Monaco trainierte im BVB-Stadion /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=11.html © getty 12/17 Die Spurensicherung der Polizei übernahm am Ort des Geschehens /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=12.html © getty 13/17 JUVENTUS TURIN - FC BARCELONA: In Turin wurde am Dienstagabend trotz allem Fußball gespielt. Der FC Barcelona war zu Gast im Juventus Stadium... /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=13.html © getty 14/17 ... und lag nach gerade einmal 22 Minuten mit 0:2 zurück. Paulo Dybala erzielte beide Treffer /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=14.html © getty 15/17 Spätestens nach dem 3:0 von Chiellini kannte der Jubel keine Grenzen mehr /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=15.html © getty 16/17 Bei so einer komfortablen Führung kann man vor dem Rückspiel schon mal ein paar Kunststückchen machen /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=16.html © getty 17/17 Bei den Barca-Superstars hingen hinterher naturgemäß die Köpfe /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/beste-bilder-viertelfinale-hinspiele-bayern-dortmund-real-monaco-barca/beste-bilder-cl-hinspiele-bayern-bvb-monaco-real,seite=17.html

Gianluigi Buffon (Juventus Turin) über seine Parade gegen Iniesta: "Jede Millisekunde macht in so einem Spiel den Unterschied."

Luis Enrique (Trainer FC Barcelona): "Wir haben eine wirklich schlechte erste Halbzeit hingelegt. Im zweiten Durchgang waren wir sogar die bessere Mannschaft, aber haben dennoch das dritte Tor kassiert. An solchen Albtraum-Nächten wie dieser fehlt uns das Quäntchen Glück, um wieder heranzukommen."

Andres Iniesta (FC Barcelona): "Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit schlecht gespielt. In der zweiten Hälfte hätten wir uns ein Tor verdient, aber das hilft uns jetzt auch nicht mehr weiter. Die Sensation ist nicht ganz so groß wie in Paris, aber uns steht erneut eine sehr anspruchsvolle Aufgabe bevor."

Robert Fernandez (Co-Trainer FC Barcelona): "Wir müssen daran glauben, dass das mit unseren Leuten machbar ist."

