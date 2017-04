Die Marschroute für den Königsklassenkampf

Montag, 17.04.2017

"Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren." Ein bekannter Sinnspruch von Bertolt Brecht. Meist eher in der linken Szene verwendet. Häufig als Leitspruch auf Bildern oder Plakaten, in Zusammenhang mit roten Sternen. Als Parole für den Klassenkampf.

In diesem Fall gesprochen aus dem Mund von Karl-Heinz Rummenigge. Am Flughafen Franz-Josef-Strauß am Montagmorgen im verregneten München. Als Marschroute für den Königsklassenkampf.

Reise mit schwerem Gepäck

Bayern München trat die Reise in die spanische Hauptstadt Madrid mit reichlich schwerem Gepäck an.

Der FC Bayern möchte nach dem 1:2 im Hinspiel noch weiterkommen © getty

Mit Fragezeichen über den Einsätzen von Jerome Boateng und Mats Hummels. Mit der Befürchtung, im vierten Jahr in Folge an einer spanischen Mannschaft zu scheitern und gar erstmals seit acht Jahren im Viertelfinale. Damals unter Jürgen Klinsmann war für die Roten der FC Barcelona Endstation. Ebenfalls ein spanisches Team.

Freilich hinkt der Vergleich, war der FC Bayern seinerzeit alles andere als Titelfavorit und vom Gedanken einer Finalteilnahme weit entfernt.

Ein Viertelfinalaus im Jahr 2017 hätte schon eine andere Wirkung. Und nach dem Hinspiel gegen Titelverteidiger Real Madrid mussten sich die Münchner zumindest mit diesem ungeliebten Szenario befassen.

Erste CL-Heimniederlage nach 16 Siegen

Das 1:2 in der heimischen Allianz Arena war die erste Heimniederlage in der Champions League nach 16 (!) Siegen in Serie. Zuletzt waren es in der Saison 2013/2014 ebenfalls die Königlichen gewesen, die in der bayrischen Landeshauptstadt siegten.

Die Ausgangsposition für den Einzug in die Runde der letzten Vier war beim Abflug am Montagmorgen also alles andere als optimal. Und doch appellierte Karl-Heinz Rummenigge an die große Aura der Bestia Negra, das Mia-san-Mia-Gefühl: "Der FC Bayern ist berühmt und berüchtigt für einen außergewöhnlichen Willen in solchen Spielen."

Bereits nach dem Hinspiel hatte Thomas Müller - halb unter dem Eindruck der Enttäuschung, halb mit kämpferischem Blick nach vorne - betont: "Wir brauchen kein Fußballwunder, aber natürlich eine überragende Leistung."

Dass die Bayern zu einer solchen in der Lage sind, zeigten sie in dieser Saison bereits in Topspielen wie gegen Arsenal, Leipzig, Dortmund und phasenweise auch in der ersten Halbzeit gegen Real: "Die erste Hälfte der Partie in München war komplett unsere. Wenn wir mit 2:0 in die Pause gehen, wäre die Geschichte eine andere", sagte der ehemalige Real-Profi Xabi Alonso zu El Pais.

Bayern muss zwei Tore schießen

Doch die Geschichte ist eben keine andere. Wenn am Dienstagabend um 20.45 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu die Pfeife schrillt, ist die Ausgangsposition klar: Bayern muss auf jeden Fall zwei Tore schießen, um mindestens die Verlängerung zu erreichen oder sogar nach 90 Minuten weiterzukommen.

Ob die bisherigen Gradmesser a la Arsenal, Dortmund und Leipzig mit einem Auswärtsspiel im Bernabeu zu vergleichen sind? Schwierig. Am Montagabend wirkte das legendäre Stadion in der Madrider Abendsonne erhaben, ruhig, beinahe besonnen. Am Dienstag wird es sich in einen maximal schwierig einzunehmenden Fußballtempel verwandeln: "Ich kenne die Stimmung im Bernabeu in solchen Nächten. Das ist ein besonderes Ambiente", betonte Alonso.

Erlebe den Clasico Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Für den Basken ist die Rückkehr emotional, das bestätigte er auch auf der PK: "Ich liebe diesen Klub und dieses Stadion. Morgen", fügte er hinzu, "geht es aber darum, für Bayern das Beste zu geben. Wir wissen, wie wir Real stoppen können und wollen das umsetzen."

Zuletzt hatten die Münchner auf spanischem Boden nicht allzu viel Land gesehen. 0:1-Niederlage in der Gruppenphase dieser Saison bei Atletico. 0:1-Niederlage im Halbfinale der vergangenen Saison. 0:3-Niederlage in Barcelona in 2014/2015. Davor ein 0:1 bei Real Madrid. Ergebnisse, die nicht unbedingt davon zeugen, dass Spanien ein gutes Pflaster für den FCB darstellt.

Fragliche Besetzung der Innenverteidigung

Zu allem Überfluss drückt vor dem mit Abstand wichtigsten Spiel des bisherigen Saisonverlaufs der Schuh in der Defensive. Javi Martinez ist nach seiner Gelb-Roten Karte im Hinspiel gesperrt, über den Einsätzen der angeschlagenen Jerome Boateng und Mats Hummels stehen dicke Fragezeichen.

Einzelkritik zum FC Bayern: Einer überragt - vier Mal 5 © getty 1/15 Der FC Bayern hat das Hinspiel gegen Real verloren. Während Neuer alle überragt, gibt es gleich vier Mal die Note 5. Die SPOX-Einzelkritik /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/hinspiele/bayern-real/einzelkritik-fcb/neuer-lahm-boateng-vidal-lewandowski-robben-ribery.html © getty 2/15 TORWART Manuel Neuer: Bei den Gegentoren machtlos, darüber hinaus jedoch mit vier herausragenden Paraden, zweimal gegen Benzema, einmal gegen Bale, einmal gegen Ronaldo - Note: 1,5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/hinspiele/bayern-real/einzelkritik-fcb/neuer-lahm-boateng-vidal-lewandowski-robben-ribery,seite=2.html © getty 3/15 ABWEHR Philipp Lahm: Im ersten Durchgang offensiv mit einigen Akzenten, unter anderem mit starkem Pass auf Müller. Nach der Pause offensiv unsichtbar und defensiv kein Stabilisator - Note: 3,5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/hinspiele/bayern-real/einzelkritik-fcb/neuer-lahm-boateng-vidal-lewandowski-robben-ribery,seite=3.html © getty 4/15 Javi Martinez: In der ersten Halbzeit noch stark im Stellungsspiel und in den Zweikämpfen. Nach der Pause kam er jedoch zunächst beim Gegentor zu spät und holte sich dann innerhalb kürzester Zeit zwei Gelbe ab - Note: 5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/hinspiele/bayern-real/einzelkritik-fcb/neuer-lahm-boateng-vidal-lewandowski-robben-ribery,seite=4.html © getty 5/15 Jerome Boateng: Zwar mit einer schwachen Zweikampfquote, in der Phase, als die Bayern ins Schwimmen gerieten, jedoch noch der Sicherste im Abwehrverbund - Note: 3 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/hinspiele/bayern-real/einzelkritik-fcb/neuer-lahm-boateng-vidal-lewandowski-robben-ribery,seite=5.html © getty 6/15 David Alaba: Nach einer schwungvollen, dominanten Anfangsphase schwach. Verlor vor Benzemas Chance das Kopfballduell, beim Ausgleich dann ebenfalls nicht auf der Höhe - Note: 5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/hinspiele/bayern-real/einzelkritik-fcb/neuer-lahm-boateng-vidal-lewandowski-robben-ribery,seite=6.html © getty 7/15 MITTELFELD Franck Ribery: Hohes Engagement, vor allem in der Defensivarbeit. Starke Einzelaktion vor dem Elfmeter. Ansonsten zeigte er zu selten sein Offensivpotential - Note: 3 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/hinspiele/bayern-real/einzelkritik-fcb/neuer-lahm-boateng-vidal-lewandowski-robben-ribery,seite=7.html © getty 8/15 Xabi Alonso: Blockte den Versuch von Kroos im ersten Durchgang stark ab, insgesamt allerdings gut zugestellt. Für seine Verhältnisse wenige Ballaktionen, dazu zwei wilde Fehlpässe. Durchwachsen - Note: 4 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/hinspiele/bayern-real/einzelkritik-fcb/neuer-lahm-boateng-vidal-lewandowski-robben-ribery,seite=8.html © getty 9/15 Thiago: Nicht so auffällig wie zuletzt. Schlug zwar den Eckball vor dem 1:0, vielmehr hatte er nach vorne aber nicht zu bieten - Note: 4 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/hinspiele/bayern-real/einzelkritik-fcb/neuer-lahm-boateng-vidal-lewandowski-robben-ribery,seite=9.html © getty 10/15 Arturo Vidal: In der ersten Hälfte bärenstark, mit den meisten Ballaktionen, den meisten Torschüssen (darunter das 1:0). Sein verschossener Elfer brachte aber einen Bruch. Gegen Ende viel zu übermotiviert - Note: 3 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/hinspiele/bayern-real/einzelkritik-fcb/neuer-lahm-boateng-vidal-lewandowski-robben-ribery,seite=10.html © getty 11/15 Arjen Robben: In der ersten Hälfte mit vier Torschussvorlagen ein Aktivposten. Stark, als er Kroos austanzte und mit rechts auf Vidal flankte. Nach der Pause wie alle Offensivspieler blass - Note: 3 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/hinspiele/bayern-real/einzelkritik-fcb/neuer-lahm-boateng-vidal-lewandowski-robben-ribery,seite=11.html © getty 12/15 ANGRIFF Thomas Müller: Hing auf der Mittelstürmerposition in der Luft. Mehrfach mit Problemen bei der Ballverarbeitung, so etwa bei einem starken Lahm-Zuspiel in Durchgang eins. Strahlte kaum Gefahr aus - Note: 5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/hinspiele/bayern-real/einzelkritik-fcb/neuer-lahm-boateng-vidal-lewandowski-robben-ribery,seite=12.html © getty 13/15 EINWECHSELSPIELER Juan Bernat: Nach seiner Einwechslung ohne Akzente, mit verschwindend wenig Ballaktionen, ließ sich außerdem vor dem 1:2 von Ronaldo abkochen - Note: 5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/hinspiele/bayern-real/einzelkritik-fcb/neuer-lahm-boateng-vidal-lewandowski-robben-ribery,seite=13.html © getty 14/15 Douglas Costa: Kam in einer undankbaren Situation. Ohne Torschussbeteiligung, kaum Ballaktionen, kein Faktor mehr - Note: 4,5 /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/hinspiele/bayern-real/einzelkritik-fcb/neuer-lahm-boateng-vidal-lewandowski-robben-ribery,seite=14.html © getty 15/15 Kingsley Coman: Keine Benotung /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/viertelfinale/hinspiele/bayern-real/einzelkritik-fcb/neuer-lahm-boateng-vidal-lewandowski-robben-ribery,seite=15.html

Wenngleich Carlo Ancelotti am Montagabend auf der Pressekonferenz im Bauch des Santiago Bernabeu Hoffnungen schürte: "Für Jerome und Mats ist die Zeit wichtig. Sie haben individuell trainiert. Sie müssen morgen früh noch mal trainieren, dann schauen wir. Beide haben noch die Chance, zu spielen."

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass mindestens David Alaba als nicht gelernter Innenverteidiger in der Zentrale auflaufen wird. Und als nicht ausgewiesener Kopfballspezialist. Gegen Kaliber wie Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo oder Karim Benzema. Bereits beim verlorenen Kopfballduell gegen letzteren in der ersten Hälfte des Hinspiels, als Neuer mit einer Glanztat rettete, deutete sich an, dass er bei Standards und Flanken eine Achillesferse darstellen könnte.

Trotz aller Widrigkeiten und (vermeintlich) schlechter Vorzeichen glauben die Münchner an ihre Möglichkeit. Und hoffen auf einen günstigen Spielverlauf: "Die erste Chance", mahnte Arjen Robben deswegen an, "muss ein Tor sein. Das ist wichtig."

Lewandowski: Der personifizierte Hoffnungsträger

Ein Name macht Mut, dass dies klappen könnte: Robert Lewandowski. Der Pole, zuletzt in bestechender Form, hatte das Hinspiel nur von einem Platz auf der Tribüne verfolgt und auch am Wochenende in Leverkusen nur zugesehen.

Gegen Real wird er wieder mit von der Partie sein. Thomas Müller, der sich im Hinspiel und gegen Leverkusen auf der Mittelstürmerposition sichtlich nicht wohlfühlte, wird dann wohl wieder auf der Bank Platz nehmen müssen.

Lewandowskis technische Stärke, auch mit dem Rücken zum Tor, sein Abschluss und seine Aura können das Offensivspiel der Bayern im Vergleich zum Hinspiel auf ein anderes, ein extraordinäres Level heben. Zumal seine Fähigkeiten im Kopfballspiel gegen ein Team wie Real besonders gefragt sein werden.

Zwar betonte Kapitän Philipp Lahm auf der Pressekonferenz noch einmal, dass es nicht um einzelne Spieler gehe: "Egal, welche Mannschaft morgen auf dem Platz steht: Sie wird in der Lage sein, Real Madrid zu schlagen." Daraus dass alle froh sind, Lewandowski wieder auf der Neun zu wissen, machte jedoch niemand einen Hehl.

Neben der Rückkehr des Topstürmers zieht der Deutsche Meister die Hoffnung aus den Real-Resultaten in den vergangenen Champions-League-Jahren, als es nicht selten nach deutlichen Hinspielergebnissen noch einmal eng wurde.

Schalkes 4:3 im Bernabeu macht Hoffnung

Historische Duelle: Bayern gegen Real Madrid © SPOX 1/28 Bayern gegen Real - die zwei europäischen Schwergewichte treffen am Mittwoch zum 23. Mal aufeinander. Viel mehr geht nicht. SPOX blickt auf sämtliche historischen Duelle /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele.html © imago 2/28 31. März 1976/14. April 1976, Halbfinale im Landesmeistercup, Hinspiel Real - FCB 1:1, Rückspiel FCB - Real 2:0: Auf den Bomber der Nation ist Verlass. Müller macht alle drei Buden und schießt die Münchner ins Finale. Breitner und Netzer sind geschlagen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=2.html © imago 3/28 8. April 1987/22. April 1987, Halbfinale im Landesmeistercup, Hinspiel FCB - Real 4:1, Rückspiel Real - FCB 1:0: Die Bayern spielen sich im Hinspiel in einen Rausch. Juanito dreht durch und tritt Matthäus in die Rippen - 5 Jahre internationale Sperre /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=3.html © getty 4/28 März 1988, Viertelfinale Landesmeistercup, Hinspiel FCB - Real 3:2, Rückspiel Real - FCB 2:0: Bayern führt im Hinspiel bereits mit 3:0 und scheint auf Kurs. Doch dann treffen Butragueno und Sanchez Minuten vor Schluss. Die gute Ausgangslage ist dahin /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=4.html © getty 5/28 29. Februar 2000, Zwischenrunde Champions League, 3. Spieltag, Real - FCB 2:4: Real gewann die ersten beiden Spiele der Zwischenrunde, kam dann gegen die Bayern ordentlich unter die Räder /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=5.html © getty 6/28 8. März 2000, Zwischenrunde Champions League, 4. Spieltag, FCB - Real 4:1: Im Rückspiel packte La Bestia Negra noch einen drauf und schoss Real aus dem Olympiastadion. Es ist gemeinsam mit 1987 der bis heute höchste Sieg des FC Bayern gegen Real /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=6.html © getty 7/28 Der 4:1-Sieg geht auch wegen einer Personalie in die Geschichtsbücher ein. Lothar Matthäus macht sein letzten Spiel für die Bayern. Er wechselt zu den New York Metro Stars /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=7.html © getty 8/28 3. Mai 2000, Halbfinale Champions League, Hinspiel, Real - FCB 2:0: Nach nur vier Minuten bringt Nikolas Anelka die Königlichen in Führung. Ein Eigentor von Jens Jeremies legt den Grundstein für Reals Weiterkommen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=8.html © getty 9/28 9. Mai 2000, Halbfinale Champions League, Rückspiel, FCB - Real 2:1: Jankers frühe Führung lässt die Münchener kurz auf die Wende hoffen, doch Anelka besorgt das Auswärtstor. Elbers Siegtreffer ist zu wenig, Effenberg ist die Enttäuschung anzusehen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=9.html © getty 10/28 1. Mai 2001, Halbfinale Champions League, Hinspiel, Real - FCB 0:1: Nur ein Jahr später haben die Münchener die Chance zur Revanche. Elber schießt die Bayern in Madrid zum Sieg /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=10.html © getty 11/28 9. Mai 2001, Halbfinale Champions League, Rückspiel, FCB - Real 2:1: Erneut Elber und Jeremies (diesmal ins richtige Tor) führen die Bayern ins Finale. Das kann auch ein Treffer von Luis Figo nicht verhindern /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=11.html © getty 12/28 Für die Fans war das nach dem Scheitern in der Vorschlussrunde ein Jahr zuvor natürlich Genugtuung vom Allerfeinsten. Ob sie schon wussten, wie sehr die Nerven im Finale auf die Probe gestellt werden würden? /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=12.html © getty 13/28 2. April 2002, Viertelfinale Champions League, Hinspiel, FCB - Real 2:1: Jährlich grüßt das Murmeltier Anfang der 2000er. In der Schlussphase kontern Effenberg und Pizarro den Treffer von Geremi /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=13.html © getty 14/28 10. April 2002, Viertelfinale Champions League, Rückspiel, Real - FCB 2:0: Helguera bringt die Galaktischen in Führung, dann trifft Guti in der 85. Minute zum Sieg. Gegen dezimierte Münchener (Rot Salihamidzic) hat Real den längeren Atem /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=14.html © getty 15/28 24. Februar 2004, Achtelfinale Champions League, Hinspiel, FCB - Real 1:1: Ein hitziges Spiel sollte ohne Sieger, dafür mit zahlreichen Verwarnungen enden. In Erinnerung blieb die Partie aber wegen... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=15.html © getty 16/28 ...Oliver Kahn. Der Titan ließ in der 83. Minute einen direkten Freistoß von Roberto Carlos ohne jede Not durchrutschen. Ein Gegentreffer mit Folgen... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=16.html © getty 17/28 10. März 2004, Achtelfinale Champions League, Rückspiel, Real - FCB 1:0: ... denn im Rückspiel besorgte Zinedine Zidane den einzigen Treffer. Ein frühes Ende der Münchener Europapokal-Träume /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=17.html © getty 18/28 20. Februar 2007, Achtelfinale Champions League, Hinspiel, Real - FCB 3:2: Drei Mal musste sich Oliver Kahn geschlagen geben, die Ausgangslage fürs Rückspiel war aber dennoch nicht so schlecht... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=18.html © getty 19/28 ...weil Mark van Bommel in der 88. Minute das wichtige 2:3 erzielte /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=19.html © getty 20/28 7. März 2007, Achtelfinale Champions League, Rückspiel, FCB - Real 2:1: Roy Makaay traf bereits nach zehn Sekunden - bis heute das schnellste Tor der Champions-League-Geschichte. Van Bommel flog in der Schlussphase noch mit Gelb-Rot vom Platz /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=20.html © getty 21/28 17. April 2012, Halbfinale Champions League, Hinspiel, FCB - Real 2:1: Tore von Franck Ribery und Mario Gomez in der letzten Minute stießen die Tür zum Finale Dahoam für die Bayern weit auf /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=21.html © getty 22/28 25. April 2012, Halbfinale Champions League, Rückspiel, Real - FCB 3:4 n.E.: Im Bernabeu lagen die Münchner früh mit 0:2 zurück, kamen aber durch Robbens Strafstoß zurück. Das Elfmeterschießen musste für die Entscheidung sorgen /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=22.html © getty 23/28 Unvergessen: Sergio Ramos' Elfermeter, der im American Football als einwandfreies "Field Goal" durchgegangen wäre und wohl heute noch irgendwo in der Atmosphäre kreist... /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=23.html © getty 24/28 ...Bastian Schweinsteiger verwandelte den entscheidenden Strafstoß für die Münchner und die Freude kannte keine Grenzen mehr /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=24.html © getty 25/28 23. April 2014, Halbfinale Champions League, Hinspiel Real - FCB 1:0: Benzema brachte die Hausherren mit einem Konter in Führung, Bayern rannte an, traf aber das Tor nicht /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=25.html © getty 26/28 29. April 2014, Halbfinale Champions League, Rückspiel, FCB - Real 0:4: Zwei Kopfballtore von Sergio Ramos entschieden das Duell schon nach 20 Minuten. CR7 höchselbst legte noch zwei Treffer nach - eine der wohl bittersten Heimniederlagen für die Bayern /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=26.html © getty 27/28 Real dagegen zog ins Finale ein, wo ein gewisser Sergio Ramos mal wieder für einen immens wichtigen Treffer sorgte /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=27.html © getty 28/28 Damals Trainer bei den Königlichen: Carlo Ancelotti /de/sport/fussball/championsleague/1704/diashows/bayern-real-duelle/fcb-muenchen-madrid-koeniglichen-historische-spiele,seite=28.html

So etwa vor zwei Jahren gegen Schalke, als die Königlichen bei den Königsblauen 2:0 siegten, zu Hause dann jedoch 3:4 verloren und noch bis zum Schluss zitterten - ein Ergebnis, das den Münchnern zum Weiterkommen reichen würde.

Als der Bayern-Tross am Montagnachmittag in Madrid landete, war vom trüben Regenwetter in München nichts mehr zu sehen. Stattdessen war es frühsommerlich, 27 Grad, Sonnenschein, strahlend blauer Himmel. Ein kitschiges Bild, aber es wirkte, als hätten die Bayern symbolisch die trüben Erinnerungen an die Vorwoche zurückgelassen, um jetzt noch einmal alles reinzuhauen und doch noch ins Halbfinale einzuziehen. Wie immer in den vergangenen fünf Jahren.

Und zwar nicht mit einem Fußballwunder, wie Müller betonte. Nein, durch eine starke, kämpferische Leistung. Angestachtelt zum Königsklassenkampf wurden sie ja bereits am Montagmorgen. Von höchster Stelle.

Real Madrid - Bayern München: Die Daten zum Spiel