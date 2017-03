Nach 1:6-Debakel: Motta fährt Fan an

Donnerstag, 09.03.2017

Der Anhänger musste laut der Nachrichtenagentur AFP ins Krankenhaus gebracht werden, kam aber mit glimpflichen Verletzungen davon.

Motta und seine Teamkollegen waren am frühen Donnerstagmorgen am Flughafen Le Bourget bei Paris von rund 30 wütenden Anhängern bedrängt worden. Der später verletzte Fan hatte auf Mottas Auto geschlagen, als dieses beschleunigte. Motta war bei der Begegnung, in der Paris ein 4:0 aus dem Hinspiel verspielt hatte, wegen einer Wadenverletzung nicht zum Einsatz gekommen.

