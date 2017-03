Sarri glaubt an Mertens-Einsatz gegen Real

Montag, 06.03.2017

Der 29-Jährige musste am vergangenen Wochenende beim 2:1-Sieg beim AS Rom angeschlagen ausgewechselt werden. Maurizio Sarri, Trainer von Neapel, glaubt dennoch an einen Einsatz seines Superstars. "Mertens geht es gut, er hatte nur Krämpfe in der Wade. Wir werden morgen sehen, wie er sich fühlt", sagte der Chef-Coach auf der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel.

Der belgische Nationalspieler ist aktuell mit wettbewerbsübergreifend 22 Treffern in 33 Spielen der beste Torschütze von Neapel.

Dries Mertens im Steckbrief