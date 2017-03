Neuer Tor-Rekord im CL-Achtelfinale

Dienstag, 14.03.2017

Und das, obwohl am Mittwoch mit Atletico gegen Leverkusen und Monaco gegen Manchester City noch zwei Partien ausstehen.

Bislang markierten die Teams in den 14 gespielten Partien 57 Tore, was einem Schnitt von rund vier Toren pro Spiel entspricht. Auch Barcelona und PSG trugen mit einem 4:0 und 6:1 zu dieser Statistik bei. Und wenn es in Monaco wie beim 5:3 im Hinspiel zugeht, wird diese Marke noch deutlich nach oben geschraubt werden.

