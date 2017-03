Bayer auch ohne Bender, Kießling und Havertz

Dienstag, 14.03.2017

Kapitän Bender trat die Reise nach Madrid wegen seiner Probleme am Sprunggelenk nicht an und arbeitet stattdessen zu Hause an seinem Comeback, das für kommenden Samstag im Liga-Gastspiel bei 1899 Hoffenheim geplant ist.

Routinier Kießling (33) machen einmal mehr Rückenbeschwerden zu schaffen, die einen Einsatz nach dem 2:4 im Hinspiel nicht zulassen. Für Abiturient Havertz (17) stand eine wichtige Klausur auf dem Programm, die Vorrang hatte.

Zudem fehlen dem neuen Bayer-Trainer Tayfun Korkut bei seinem Debüt in der Königsklasse Toprak (Kapsel- und Bänderriss im Sprunggelenk) sowie der vom Weltverband FIFA bis Saisonende gesperrte Hakan Calhanoglu und Nationalspieler Jonathan Tah (Faserriss). Benjamin Henrichs ist gesperrt.

Nationaltorwart Bernd Leno wird Bayer dagegen nach seinem Nasenknorpelbruch mit ziemlicher Sicherheit zur Verfügung stehen. Er wollte am Dienstagabend das Abschlusstraining mit einer Maske bestreiten.

Alles zu Bayer Leverkusen